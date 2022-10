José Ortega Cano cuenta cómo es en la intimidad y habla de la madre de su nueva hija

José Ortega Cano ha reaparecido en El Programa de AR para dar explicaciones, está cansado y quiere contar la verdad. Asegura que se han contado muchas mentiras, mentiras que han dañado su imagen y que le han dejado fuera de juego. Pero la verdad solo tiene un camino y el torero pretende seguir luchando, sabe que lo mejor es ser sincero cuanto antes.

José Ortega Cano ha reconocido que está en crisis con Ana María Aldón, pero promete que sigue enamorado de ella. Tiene miedo porque piensa que la diseñadora ya ha perdido el interés en él, aunque continúa teniendo esperanza. Ana Rosa Quintana le ha preguntado por sus relaciones íntimas y él ha desvelado que hace un tiempo que no tiene.

| Telecinco

José se ha armado de valor y ha explicado que no comparte ese tipo de experiencias con su mujer desde hace unos meses. “La reconciliación depende de los dos, de darnos la mano y un beso”, ha dicho bajo la atenta mirada de la presentadora. Ana Rosa no ha parado hasta descubrir por qué ya no mantiene contacto privado con la diseñadora.

“Será por la edad porque ya estoy mayor”, ha declarado en un tono bastante humilde, aunque después ha hecho una advertencia. “Hago deporte y estoy en forma”, declara con una sonrisa. De repente se ha animado y le ha mandado un mensaje a su mujer: “Todavía mi semen es de fuerza: vamos por la niña”.

José Ortega Cano está asustado porque piensa que su esposa no se va a tomar bien que haya hablado con Ana Rosa Quintana. “Primero tengo que ver las consecuencias de esta entrevista, a lo mejor ella no está encantada con esta entrevista”.

Sin embargo, no ha querido pasar la oportunidad de declararle su amor, un amor que promete que es sincero. “Te mando todo mi cariño, te amo y vamos a juntarnos y a querernos”.

José Ortega Cano explica cómo es su nueva vida

José promete que no quiere tener problemas con nadie, hace tiempo que dejó de formar parte del corazón y no quiere saber más. “No termino de entender la vida, a pesar de las palabras de Rociíto en el fondo me preocupa su vida y las cosas que hace. Imagino que está asesorada por su marido, lo siento por ella, pero yo tengo un escrito que quiero leerlo en público”.

| Telecinco

Ortega Cano ha explicado que tiene una vida muy diferente a la que piensan sus rivales, por eso quiere que todo termine pronto. Está cansado de escuchar supuestas mentiras, de ahí que se haya propuesto dar la cara en El Programa de AR. No se ha guardado ningún detalle porque considera fundamental dar la cara y resolver todas las dudas.

“He venido a este programa porque tengo un gran aprecio a Ana Rosa, le he rezado por su recuperación y estoy feliz por ella. Quiero contar toda la realidad respetando la verdad, como siempre ha sido mi norma de actuación. Durante 12 años he estado con Rocío Jurado y nuestra relación estuvo guiada por la lealtad y el respeto, esta es la única verdad”.

José Ortega Cano quiere recuperar a su mujer

José ha prometido que está centrado en sus nuevos proyectos, por eso no quiere saber nada de las batallas familiares. Su única intención es volver con Ana María Aldón porque tienen en común un niño que está sufriendo.

“Yo me levanto por la mañana y cojo la bicicleta, me voy a pasear y hago mucho ejercicio. Tengo muchas cosas, estoy en la Comunidad de Madrid con la plaza de Las Ventas. Tengo un chico que apodero y también estoy preparando un museo taurino de mi historia en San Sebastián de los Reyes”, explica.

Ortega Cano ha prometido que no quiere pelearse con nadie más, por eso ha puesto el asunto en manos de la justicia. “Yo a la vida le pido paz, paz en las familias y paz en las guerras. También pido amor, amor para las personas que andan perdidas por la calle”.