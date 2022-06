José Ortega Cano confirma las sospechas yéndose de España con un hombre

José Ortega Cano lleva mucho tiempo colaborando con la prensa del corazón, pero hay situaciones que no puede controlar. Ana María Aldón, su mujer y madre de su hijo pequeño, ha arremetido contra Gloria Camila en la portada de la revista Lecturas. El torero no quiere hacer ningún comentario al respecto, por eso ha pensado que lo mejor es marcharse de España.

José Ortega Cano ha confirmado con el gesto anterior lo que todo el mundo sospecha: en su familia hay problemas bastante complicados. Gloria Camila, colaboradora del programa Ya son las 8, ha reconocido que tiene que mantener una conversación con Ana María. Lo hará por su padre, pues no quiere que ningún conflicto le robe la sonrisa ni enturbie el momento que está viviendo.

| GTRES

José ha sido uno de los mejores toreros del país, de hecho su fama traspasó fronteras en los años 90. Actualmente es apoderado de varios jóvenes, por eso se ha marchado a Francia para cerrar unos contratos y completar ciertos negocios. La tertuliana de Ya son las 8 ha confirmado esta escapada porque es consciente de que hay muchos rumores encima de la mesa.

José supuestamente está atravesando una crisis matrimonial con Ana María Aldón, aunque esta información podría ser incorrecta. Han estado juntos en la aldea de El Rocío y varios paparazzis les han visto discutir, pero ahí no queda el problema. El viudo de Rocío Jurado se marchó de la romería antes de tiempo y nadie sabía el motivo, por eso Gloria lo ha explicado.

Ortega Cano, según su familia, no tiene ningún problema con Ana María, simplemente está centrado en otros proyectos profesionales. “Mi padre no se va del Rocío porque está de apoderado y tiene que irse con un torero a Francia”, explica Gloria Camila. Este viaje confirma que el maestro no quiere saber nada de los problemas familiares.

José Ortega Cano ha hablado con su familia

José conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del corazón porque ha estado casado con Rocío Jurado, una artista internacional. Nunca exige nada, pero es cierto que ha recomendado a los suyos que sean más precavidos y que dejen de hablar de ciertos temas. Ana María Aldón ha concedido una entrevista en Lecturas señalando a Gloria Camila, ahí ha empezado todo.

| La Noticia Digital

Ortega Cano está enamorado de la diseñadora, pero también disfruta de una relación muy especial con su hija y no quiere elegir entre ellas. Gloria es consciente de la delicada situación, así que se ha puesto en contacto con su madrastra para llegar a un acuerdo. Todo hace pensar que firmarán la paz antes de que el maestro regrese de Francia para darle una sorpresa.

El viudo de la Más Grande no atraviesa por su mejor momento personal, pero sí está viviendo una buena etapa profesional. Las jóvenes promesas del mundo del toro le tienen como referente, por eso le han elegido como apoderado. A pesar de que recibe críticas por parte de la prensa, todo el mundo que ha trabajado con él tiene un buen recuerdo.

José Ortega Cano se prepara para lo peor

José ha decidido hacer un viaje fuera de España en el momento oportuno, justo cuando Rocío Carrasco estrena su segundo documental. La reina del feminismo explicará el motivo por el que se alejó del maestro y es posible que no le deje en buen lugar. Sin embargo, él no está preocupado y tiene la conciencia tranquila porque sabe que nunca ha fallado a nadie.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Ortega Cano, tal y como ha contado el mismo, continúa adorando a Rocío Jurado y por respeto no entrará en ciertos temas. Sin embargo, en Telecinco hay dos rostros que darán la cara por él: Gloria Camila y Ana María. Ambas tendrán que hacer un esfuerzo y dejar de reprocharse cosas para defender bien al torero y desmentir los falsos rumores.