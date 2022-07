José Ortega Cano anuncia que son uno más porque el tratamiento ha funcionado

José Ortega Cano tiene una gran destreza para salir airoso de ciertas situaciones, pero en los últimos meses no se encuentra con fuerza. Rociíto, la hija de su primera mujer, le acusa de no haber tenido un comportamiento correcto con Rocío Jurado.

Lo peor es que esta crisis mediática ha terminado afectando a su matrimonio con Ana María Aldón, quien tampoco está en su mejor momento.

José Ortega Cano ha intervenido en Sálvame para anunciar sus planes: no tiene intención de separarse de su esposa porque siguen enamorados. Es cierto que la diseñadora necesita descansar y que cada uno está en una ciudad, pero es una circunstancia temporal.

El colaborador Kiko Hernández asegura que Ana María no se siente cómoda con Marina, la mujer que ayuda al torero en las tareas domésticas.

| Europa Press

José ha dejado claro que Marina es un miembro más de su familia y que nunca abandonará su domicilio porque está muy integrada. Aldón podría haber tenido diferencias con ella, pero todo está solucionado porque se ha puesto en manos de especialistas. La periodista Paloma García-Pelayo asegura que se está sometiendo a “un tratamiento intensivo”.

José puede estar tranquilo porque su empleada seguirá trabajando con él, no es cierto que Ana María se haya negado. En Sálvameaseguran que hay una guerra entre ellas, pero las redes sociales muestran todo lo contrario. La colaboradora ha publicado mucho contenido con Marina y todo el mundo pensaba que la conexión entre ellas era estupenda.

Ortega Cano quiere estar lejos del escándalo y sabe que lo único que puede hacer es desaparecer de los medios y no dar declaraciones. Pero está cansado de seguir aguantando mentiras, por eso ha explicado que pronto serán uno más. Es cierto que Ana María y él están en ciudades diferentes, pero pronto se juntarán porque solo han estado separados por asuntos laborales.

José Ortega Cano ha pedido ayuda

José entró en el programa de Jorge Javier Vázquez para dejar claro que no estaba atravesando por un buen momento. Cree que los tertulianos del espacio “son enemigos” y no quiere saber nada de ellos, pues piensan que han sido muy injustos. Les ha reprochado que ganan mucho dinero gracias a él y que no son capaces de tener ningún gesto bonito.

| La Noticia Digital

El viudo de Rocío Jurado tiene un gran talante y es complicado pillarle en un renuncio, pero los últimos tiempos están siendo delicados. Ha perdido el control de la situación y en Telecinco no dejan de trasmitir información que podría no ajustarse con la realidad. Kiko Hernández insinúa que el torero acude a demasiadas fiestas sin Ana María, dando a entender algo turbio.

Ortega podría tomar acciones legales, pues ningún tertuliano ha demostrado nada de lo que ha dicho sobre él. Tampoco lo ha hecho Rociíto, quien le acusa de atrevimientos tan serios como tratar con poco cariño a Rocío Jurado, su primer gran amor. El maestro quiere que la tormenta pase cuanto antes, por eso se ha alejado de Madrid para refugiarse en su casa de Cádiz.

José Ortega Cano apuesta por su mujer

José de momento se ha quedado con Marina, pero no falta mucho para que se reencuentre con Ana María y vuelvan a ser uno más. En el programa Viva la Vida han confirmado que la pareja no ha tenido ningún problema sentimental. Sí han atravesado una crisis, pero todo ha sido por la situación familiar de maestro y ella ya está en tratamiento.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

El marido de Aldón se ha ganado el respeto del público, pues su actitud ha sido coherente. También juega a su favor que, a pesar de que ha perdido los nervios, siempre que habla con un reportero lleva la educación por delante. Intenta que le dejen tranquilo, aunque no le hacen caos y en ocasiones alza la voz para marcar distancias.