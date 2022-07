José Ortega Cano confirma los rumores sobre su crítico estado y señala a su heredera

José Ortega Cano está acostumbrado a lidiar con los periodistas, pero la situación que se ha generado en los últimos meses es incontrolable. Ana María Aldón habló en Viva la Vida de su matrimonio y el público se dio cuenta de que algo estaba fallando. La diseñadora se niega a pronunciar la palabra crisis, pero es evidente que hay una gran grieta en la relación.

José Ortega Cano ha sido uno de los mejores profesionales de su sector y ha sabido invertir el dinero que ha ganado en las plazas. Es propietario de varios negocios rentables, así que ha tenido que redactar un testamento muy bien explicado para el futuro. El colaborador Kiko Matamoros insinúa que Ana María ha encontrado este documento, por eso está tan disgustada.

José, siguiendo la información de Sálvame, ha dejado gran parte de sus bienes a nombre de su hija Gloria Camila. Será la principal heredera de la fortuna y la mujer del torero no queda en una situación favorable, eso es lo que cuenta Kiko Matamoros. La guerra familiar ha crecido porque Gema Aldón se ha sentado en Viernes Deluxe para atacar los que se lo merecen.

José, intentando hacer el bien, ha cometido un error: señalar a su Gloria Camila al dejarle la parte más suculenta de la fortuna. Gema asegura que la colombina no es tan buena como quiere dar a entender, de hecho le tuvo que dar un toque de atención. La invitada del Deluxe reconoce que le envió un mensaje bastante duro porque se dio cuenta de que estaba ninguneando a su madre.

“La próxima vez que vuelvas a hablar mal de mi familia me lo vas a tener que decir en la cara pedazo de cerda, sinvergüenza. Ni a mi madre y ni a mi hermano le hace falta ser de tu familia de mierda, que lo único que hace es vender a los demás. No te paso ni una más, ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre que lo único que he hecho ha sido ayudarte”.

José Ortega Cano estuvo ingresado el hospital

José estaba orgulloso de lo que había conseguido porque su hija y Gema Aldón eran muy amigas, el torero había formado una familia estupenda. El supuesto problema es que Gloria Camila, al verse con poder en el testamento de su padre, empezó a cambiar su comportamiento. Todo esto ha creado una guerra que ha tenido una consecuencia: debilitar la salud del maestro.

Ortega Cano se paró a hablar con una reportera de Sálvame para denunciar la situación que estaba viviendo y empleó un tono muy duro. Sus declaraciones confirmaron lo que todos cuentan sobre su estado: está en un momento crítico y necesita ayuda. Es necesario que los suyos le mantengan al margen, pues ya tiene cierta edad y necesita controlar sus nervios.

El viudo de Rocío Jurado padece ciertos problemas de salud, de hecho a principios de año estuvo ingresado en un hospital de salud. Afortunadamente los médicos controlaron la situación a tiempo, pero es necesario que guarde la calma. La entrevista que ha dado la hija de su mujer no ha hecho más que empeorar las cosas.

José Ortega Cano da la relación por terminada

José sabe que la relación entre Gloria Camila y Gema está herida de muerte, no volverán a ser amigas después de lo que ha pasado. La hija de la diseñadora está cansada de mirar para otro lado y ha confesado que muchas veces no se ha sentido bien. “Las cosas que pasan por detrás son las que verdaderamente duelen, pero lo las voy a desvelar porque son conversaciones privadas”.

El maestro ha preocupado su entorno después del episodio que ha vivido con un reportero de Sálvame. Su estado es bastante crítico, necesita controlar sus nervios para que sus problemas médicos no vayan a peor. Lo cierto es que él no ha hecho nada para ser el centro de la noticia, todo lo ha provocado terceras personas.