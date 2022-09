José Ortega Cano confirma el rumor sobre su débil estado al perder a su gran heredera

No cabe duda de que la polémica sobre la crisis matrimonial entre José Ortega Cano y Ana María Aldón sigue dando mucho de que hablar. Y es que la diseñadora, tras semanas sin aparecer por la pequeña pantalla, volvía a sentarse en un plató para ofrecer su testimonio sobre cómo había pasado estas semanas alejada.

Fue en Ya es verano donde la exsuperviviente se sinceró sobre su relación con el extorero. "Mi marido puede dejar un día de ser mi marido, pero nunca va a dejar de ser el padre de mi hijo", empezaba diciendo. "Eso está por encima de todo, eso para mí es lo que tiene más valor y no lo va a romper nadie, ahora estoy más enamorada de mí", respondía tajantemente.

Aldón vuelve a la televisión

Asimismo, el pasado domingo, 28 de agosto, la todavía mujer del diestro volvía a aparecer delante de las cámaras para ofrecer nuevos detalles sobre esta situación entre ella y su marido.

Eso sí, mientras se producía la intervención de Ana María en este espacio, el extorero ha dicho 'adiós' a su querida hija. Y es que Gloria Camila se despedía de sus seres queridos para emprender una nueva aventura en el reciente concurso Pesadilla en El Paraíso.

| Telecinco

Gloria Camila se despide de su familia

José Ortega Cano ha tenido que ver cómo su apoyo incondicional hacía las maletas para empezar su participación en el nuevo reality de Telecinco. Y es que, tras su paso por Supervivientes, será la segunda vez que se verá a la influencer en un concurso de la cadena.

De hecho, la joven estaba sumamente emocionada por empezar esta experiencia, eso sí, es consciente de que se va mientras sigue creciendo la polémica entre su padre y su todavía madrastra. Aunque, como ella misma confesaba en Ya es verano, casi prefería estar "dentro que aquí fuera con la que hay montada".

Asimismo, dentro de la granja podrá desconectar de todos los conflictos que surjan a su alrededor. Justamente, en su última publicación en Instagram ha dejado entrever que su participación le servirá para alejarse de esta tensa situación. "Desconectar para conectar", escribía la influencer.

Por otro lado, todavía se desconoce quién podría ser la persona responsable de defenderla en los platós de televisión, aunque todo apunta a que podría ser alguien muy especial para ella. Y no, no se trata de su padre José Ortega Cano, que prefiere alejarse al máximo de las caras.

Nos estamos refiriendo a Rocío Flores, que en los últimos años ha conseguido ganarse un hueco en la pequeña pantalla. Además, la hija de Rociíto también ha colaborado en el debate de Supervivientes 2022, de manera que no sería de extrañar que ella fuera la persona ideal para desempeñar este papel.

Justamente, la hijastra de Fidel Albiac ha querido dedicarle un mensaje de apoyo a su tía antes de que Gloria Camila emprendiera esta aventura. Con una imagen de ellas dos abrazándose, la joven ha demostrado que el vínculo que las une es muy fuerte.

| Instagram: @rotrece

"Se va mi otra mitad. Solo espero que disfrutes al máximo y que lo des todo. Te espero dentro de dos meses, te amo", escribía.

Sin duda, un precioso gesto que la misma hija de José Ortega Cano también decidía compartir en su perfil de Instagram. Lo cierto es que ambas son uña y carne desde pequeñas y nunca han dudado en apoyarse cuando más lo necesitaban, en los malos momentos.

De esta manera, la hijastra de Ana María Aldón se va ilusionada con el objetivo de volver con las pilas totalmente cargadas. "A Supervivientes fui con solo 21 años, era una niña, ahora soy mayor y voy más segura de mí misma", decía.

"Me voy dos meses y aprendo un poco, cuido animales y vivo esta experiencia. Voy con muchas ganas de hacerlo todo sola", explicaba emocionada.

Ana María Aldón sobre José Ortega Cano: "no estamos durmiendo juntos"

Mientras que Gloria Camila empezará en breve su concurso en este nuevo formato de Telecinco, Ana María Aldón, por su parte, seguirá acaparando titulares de distintos medios con sus polémicas declaraciones.

Y es que su matrimonio con el extorero va de mal a peor conforme transcurre el tiempo, aunque ambos intentan poner remedio. "No voy a maquillar las cosas. Es cierto que estamos atravesando esto y lo hacemos de la mejor manera posible para poder hacer nuestra propia vida de la mejor manera, todo por el bien de nuestro hijo", revelaba contundente.

Lejos de acabar con el escándalo, la todavía mujer de José Ortega Cano soltaba un bombazo cuando confirmó que no dormía con el diestro. "Si lo que quieres es saber es si estamos durmiendo juntos, no. No estamos durmiendo juntos", zanjaba.