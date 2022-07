José Ortega Cano confirma que han roto y que no quiere verle ni hablar con él

José Ortega Cano está cansado de seguir soportando rumores, quiere alejarse de la prensa del corazón y no volverá a hablar con ningún reportero. Muchos medios aseguran que está en crisis con la madre de su hijo, todavía no hay ninguna prueba que lo demuestre. Lo que sí es cierto es que Ana María Aldón ha roto con su representante, quien no logra contactar y tener una reunión con ella.

José Ortega Cano, según contó Kiko Hernández en Sálvame, le pidió a su mujer que se alejara del mánager Marc Florensa. Supuestamente, Ana María le hizo caso para evitar problemas y una revista se ha puesto en contacto con él para conocer la verdad. El representante reconoce que los rumores son ciertos: ya no trabaja con la colaboradora y ella no le ha dado explicaciones.

| Mediaset

José ha confirmado, a través de las palabras de Marc, que su esposa ha hecho caso al consejo que le dio y no quiere volver con su representante. El mánager está molesto porque tienen muchos compromisos pendientes y necesita hablar con ella con urgencia. Sin embargo, Aldón no está dispuesta a volver a verle porque sabe que este atrevimiento generará un nuevo problema en su familia.

José Ortega Cano está realmente molesto con la prensa y considera que los medios están mintiendo para hacer daño, pero no lo va a consentir. Quiere dejar claro que nunca ha pensado en separarse de Ana María, simplemente, han atravesado un pequeño bache. La tertuliana también ha insistido mucho en matizar que la crisis que vivía no era tan matrimonial como personal.

El agente de Aldón está molesto, entiende que quiera romper la relación, pero exige que antes mantengan la charla que tienen pendiente. “Estoy muy perdido, me he enterado por televisión de que ya no trabajaba conmigo y llevo 15 días sin poder contactar con ella. Le tengo cariño y espero que sea algo producto de la situación en la que está y que no sea como se está contando”.

José Ortega Cano sabe que el problema serio

José ha tomado consciencia de la situación cuando ha leído las declaraciones que el representante de Ana María ha concedido en Semana. Ana María ha desaparecido y lo más grave es que no se ha puesto en contacto con nadie para informar de sus planes. Ni siquiera ha acudido al plató de Viva la Vida, programa que le ha posicionado como uno de los grandes rostros de la crónica social.

| GTRES

Ortega Cano entiende que la situación es delicada y sabe mejor que nadie que su mujer no está atravesando por un momento fácil. Por eso, ha perdido la paciencia cuando un grupo de reporteros le ha encontrado y ha intentado preguntarle por el asunto. No quiere hablar con nadie, siente que la prensa no le ha tratado bien y se niega a seguir participando en el juego.

El representante de Aldón asegura que necesita contactar con ella porque tienen muchos compromisos encima de la mesa. “He tenido que avisar a las marcas para anular cosas que ya estaban cerradas porque es imposible contactarla. Tenemos contratos y asuntos pendientes para los próximos tres meses que no sé cómo van a terminar porque no tengo información de ella”.

José Ortega Cano ha estado separado de su mujer

José Ortega Cano ha estado separado físicamente de Ana María durante un tiempo, pues ella se marchó a Cádiz para disfrutar de los suyos. Han sucedido una serie de cosas que nadie entiende, pero su mujer no tiene fuerzas para dar explicaciones. Por eso, ha optado por desaparecer, aunque se ha comprometido a aclarar la situación cuando se sienta preparada.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Ortega Cano ha intentado velar por los intereses de su cónyuge, a pesar de que ella siente que nunca le ha dado su lugar. El torero podría haber roto con Aldón en silencio, aunque de momento solamente hay confirmada una separación: la de Marc. El mánager está molesto y asegura que tiene motivos, pues es importante cerrar ciertos negocios antes de que sea tarde.