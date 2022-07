José Ortega Cano, a punto de salvar su vida gracias a una donación de Rociíto

José Ortega Cano continúa lidiando con varios frentes relacionados con su vida privada. Especialmente, sobre los referentes a la crisis matrimonial que está sufriendo desde hace un tiempo con su mujer, Ana María Aldón.

Lo cierto es que los rumores son cada vez más alarmantes. Parece que el matrimonio tiene las horas contadas, a tenor de lo que está confesando su esposa en las últimas semanas.

Por si fuera poco, José Ortega Cano tiene más problemas y es que ha sido criticado duramente por la hija de su viuda, Rociíto. Desde hace varias semanas, esta no ha dejado títere con cabeza hablando de los miembros de su familia mediática en la docuserie En el nombre de Rocío.

El caso es que José Ortega Cano ha sido afeado y criticado duramente por la mujer de Fidel Albiac. Rociíto admitió en uno de estos episodios que se emiten en Mitele Plus que Ortega Cano no le hizo bien a su madre fallecida cuando eran marido y mujer.

José Ortega Cano estuvo cerca de salvar su vida gracias a Rociíto

Da a entender que en ciertos momentos no le dio buena vida y que estaba sometida a los designios del torero, ya que, por aquel entonces, mandaba mucho en su casa.

La realidad es que José Ortega Cano y Rociíto no tienen relación alguna y no se hablan desde prácticamente la muerte de 'La más grande', allá por 2006.

Eso sí, en las últimas horas ha salido a la luz, en redes sociales, unas llamativas imágenes del pasado. En estas, se pone de manifiesto que hace muchos años la hija de la chipionera sí se llevaba bien con Ortega Cano.

Y lo refleja en una entrevista que ofreció la madrileña en Canal Sur y que charló largo y tendido sobre diferentes asuntos de su familia. Además, llama la atención como, en aquella época, una joven Rocío Carrasco daría todo lo que fuera por salvarle la vida al diestro.

El día que Rocío dio la vida por Ortega Cano

En la citada entrevista de la que se ha desvelado un extracto de un minuto a través de un usuario de la red social Twitter, Rocío confesó algo inesperado.

La realidad es que después de una grave cogida del torero en una plaza de toros española, ella tuvo la intención de darle literalmente su sangre. Quería hacerlo para que se recuperase de un accidente muy grave. Hablamos de una época en la que Ortega era uno de los toreros punteros de nuestro país.

"Con él hiciste algo, tú que eres una mujer miedosa con la sangre que cuando ves una gotita te mareas. Yo sé que en esa cogida importante que tuvo Ortega Cano tú te prestaste a una transfusión de sangre. Porque tu madre no tenía el mismo grupo sanguíneo que José".

"Yo veo una aguja y me meto debajo de la cama"

"Si tú eres una mujer que no puedes ver una gota de sangre, Rocío", le espetaba la entrevistadora de aquel espacio de Canal Sur.

La respuesta de Rocío no se hizo esperar. "Pero te da igual absolutamente todo, yo lo veo ahí en su cama y le dijeron que quizás le tendría que poner sangre. Y le dije aquí me tenía a mí para lo que quisiese, y es verdad que me dan pavor las agujas".

"Yo veo una aguja y me meto debajo de la cama. Pero todo es verse en la situación", defendió su decisión de darle su sangre al marido de su madre.

