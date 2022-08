José Ortega Cano, cazado con su nueva compañía mientras ella llora por la separación

José Ortega Cano es uno de los grandes toreros del país, su fama ha traspasado fronteras y tiene muy buena reputación en su sector. En el terreno personal, está viviendo un momento convulso, por eso, se ha centrado en su carrera, que está mejor que nunca. Es apoderado de un joven llamado Álvaro Burdiel, le está ayudando a convertirse en una estrella dentro y fuera de las plazas.

José Ortega Cano ha ganado mucho dinero toreando, pero el público también le tiene en cuenta por su faceta como personaje público. En la crónica social, también, es un maestro, resuelve los conflictos mejor que nadie y siempre consigue lo que se propone. Las últimas semanas están siendo delicadas porque hay quien dice que va a divorciarse de su mujer y los reporteros no le dejan tranquilo.

| Europa Press

José está pasando las vacaciones en Cádiz y siempre que sale de su domicilio debe enfrentarse a preguntas muy delicadas. Esta persecución ha dejado una cosa clara: ya no tiene la misma compañía que antes, no va a todas partes con Ana María Aldón. Ahora está acompañado de Marina, la persona que le ayuda en las tareas domésticas, y de su hijo pequeño.

José también disfruta de la compañía de su compañero Álvaro, el joven que ha dejado su carrera en sus manos. Gloria Camila ha explicado que han viajado a Francia en varias ocasiones porque su padre ha conseguido grandes proyectos para el novillero. La nueva ilusión de Ortega Cano es ayudar al joven a convertirse en un referente.

El maestro sabe que su hija no lo está pasando bien porque tendrá que separarse de él para participar en el nuevo programa de Telecinco. Gloria colabora en Ya es mediodía y no ha podido reprimir las lágrimas cuando ha explicado cómo estaba llevando la separación. Reconoce que su padre le preocupa porque está atravesando una situación delicada desde su crisis con Ana María Aldón.

José Ortega Cano ha hecho historia en las plazas

José dejó de torear hace mucho tiempo, pero su profesionalidad es legendaria y no hay nadie que desconozca su pasado. Después de casarse con Rocío Jurado su carrera cambio, pero siempre hubo periodistas que priorizaron su faceta profesional. Es cierto que se habla de él por su vida sentimental, aunque sus fieles seguidores no están interesados en esos asuntos.

| Europa Press

Gloria Camila presume de tener un padre brillante y lo cierto es que tiene motivos para hacerlo, siempre han estado muy unidos. Van a tener que separarse porque ella quiere concursar en Pesadilla en el paraíso, el nuevo programa de Mediaset. Ha llorado al explicar cómo afronta la despedida, pues sabe que el torero necesita su apoyo más que nunca.

“Se me hace cuesta arriba ver a mi padre cómo le afecta esta situación”, empieza diciendo sin poder disimular su preocupación. “En silencio y en su casa lo está pasando mal, está sensible y a veces tiene la salud muy cogida”. Sus compañeros le han dado ánimo y le han asegurado que Ortega está en buenas manos, su nueva compañía es excelente.

José Ortega Cano se está apoyando en su hijo pequeño

José ha hecho saltar las alarmas porque muchos aseguran que su salud no es buena, pero hay que hacer muchos matices. Es cierto que su estado anímico no es bueno, aunque no podemos olvidar que se encuentra en perfecto estado físico. Prueba de ello es que hace mucho deporte, incluso huye de la prensa corriendo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

El torero se ha instalado en Cádiz para pasar el verano y está cuidando a su hijo mejor que nadie, tienen una unión muy especial. También pasa tiempo con su empleada doméstica, quien le adora y quiere lo mejor para él. Mientras tanto, Ana María Aldón está en Madrid y hay medios que rumorean que está preparando algo que dará mucho de qué hablar.