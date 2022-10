José Mota consigue el diagnóstico final y asume que el problema de salud es grave

Tras su inolvidable paso por Supervivientes, Juan Muñoz vuelve a estar en el punto de mira tras sufrir una aparatosa caída.

El mítico humorista que conformaba junto a José Mota el inolvidable dúo de Cruz y Raya tendrá que pasar por quirófano.

Muñoz se llevaba un gran susto y así quiso compartirlo con sus seguidores, con una imagen suya tumbado en la cama del hospital.

"Después de una caída tonta, afortunadamente solo me he roto la muñeca, y estoy a la espera de que me operen", explicaba para tranquilizar a sus fans.

"Gracias al buen trato de los profesionales del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles", añadía dedicándoles unas bonitas palabras a los médicos y enfermeras que le atienden.

Aunque en todo momento ha querido restarle importancia al asunto, recurriendo incluso a su gran sentido del humor. "Últimamente no caigo bien", bromeaba con cierta ironía sobre lo sucedido.

Así, muchos compañeros y amigos no han dudado en volcarse con él y desearle una pronta recuperación.

"Lo siento compañero. Sabes que te quiero y que te deseo lo mejor del mundo", le escribía Rubén Motesinos, con el que compartía experiencia en el reality.

"Espero y deseo que tengas una buena y rápida recuperación. Cualquier cosa aquí me tienes hermano", prometía.

Del que todavía no hay noticias y que ha evitado pronunciarse en todo momento ha sido su compañero José Mota.

Era Juan el que desvelaba las durísimas circunstancias que les había llevado a distanciarse. De hecho, Muñoz no dudaba en atacar al que fuese su amigo.

"Es hora de decir la verdad sobre ese señor", sentenciaba. "Ha sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes", acusaba al humorista y actor.

"Han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años", aseguraba.

Unas palabras de las que más tarde se arrepentía y por las que se veía obligado a pedir perdón públicamente.

Lo cierto es que Juan ha atravesado una etapa bastante complicada, haciendo frente a las adicciones y cayendo en desgracia.

Aquellos que le conocen bien, como su expareja, llegaban a insinuar incluso que estaba completamente arruinado.

La que fuese su novia desvelaba ciertos detalles desconocidos sobre la vida del artista. Por ejemplo, que cuando le conoció estaba hecho polvo por el fracaso de su carrera profesional.

"Al principio fue normal, y a mitad de los meses estaba agobiado por su economía", revelaba acerca de sus problemas económicos.

Unas acusaciones ante las que Juan no dudaba en defenderse, dejando claro que no está arruinado ni tiene adicciones.

"Ni abuso del alcohol, ni consumo drogas y mi relación con mi hijo es buena", aseguraba." ¡Pero si ya ni fumo! Vivo tranquilo y sigo trabajando".

Dos meses y medio después del final de Supervivientes, donde no tuvo la mejor de las experiencias, Muñoz se topa con este nuevo bache.

El que fuese integrante de Cruz y Raya se veía obligado a abandonar el concurso antes de tiempo, viéndose superado por completo por las durísimas condiciones de Honduras.