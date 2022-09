José Mota asume que se ha quedado sin nada porque sus jefes ya no cuentan con él

José Mota, a sus 57 años es uno de los humoristas más queridos de España. Actor, doblador, imitador e incluso guionista, Mota se ha labrado una interesante carrera artística que le ha dado fama y prestigio.

Ganador del Premio Ondas, nominado al los Premios Goya y ganador de 3 TP de Oro, como integrante de Cruz y Raya. Hasta 2007, su carrera profesional estaba vinculada a Juan Muñoz, con quien formaba este conocido duo humorístico. Aquel año separaron sus carreras y mientras que a José Mota le ha ido muy bien, a Juan, no tanto.

Lo último que sabemos de él es que se enroló en Supervivientes, programa que abandonó por su imposibilidad física de seguir viviendo la aventura.

José Mota nunca se ha pasado a la televisión espectáculo vinculada a los realities. Él ha tenido una fructífera carrera artística que ha tenido un eje que le ha permitido ganarse muy bien la vida durante todo este tiempo. Ahora, parece que podría estar a las puertas de acabarse.

José Mota, rostro habitual de TVE

Desde inicios de los años 90, la cara de José Mota se asocia a La 1 de TVE. Primero lo hizo como Cruz y Raya, con programas de humor que dieron popularidad al dueto cómico. Después siguió apareciendo allí como presentador, actor o incluso productor.

Desde entonces y de forma casi ininterrumpida, José Mota ha trabajado en la televisión pública. Y ya van cuatro décadas, que se dice pronto. Este 2022 podría ser el último año en el que Mota apareciera en Televisión Española.

Lo que se sabe de momento es que Mota va a ser uno de los que cierren el año televisivo. Ya está confirmada su presencia en el especial de Nochevieja que el mismo confirmó en la gala de presentación de temporada del ente.

Sin embargo, no hay nuevos proyectos emitiéndose o en marcha entre Mota y Radiotelevisión española. La televisión pública no mira oficialmente audiencias a la hora de elaborar su programación, pero sí lo hace, de reojo. En este sentido, los programas de Mota no han cosechado demasiado éxito.

Al contrario, sus últimas apuestas han tenido audiencias muy bajas, por lo que el área de Entretenimiento de la cadena está buscando nuevas fórmulas. Tienen sobre la mesa una propuesta de programa semanal, según The Objective, pero no hay mucho entusiasmo en ella.

Así pues, programas como José Mota presenta, El acabose o El hombre de tu vida tuvieron un seguimiento discreto. Otros programas que produjo como Hoy no, mañana, Historias de Alcafrán o ¿Y si sí? tampoco brillaron demasiado.

Mota nunca ha trabajado en exclusiva con TVE pese a ser una de sus principales fuentes de ingresos. Últimamente ha estado en Mask Singer, de Antena 3 y está potenciando mucho su faceta cinematográfica, con Chavalas, García y García o la película que pronto estrenará De caperucita a loba.

Mota guarda un as bajo la manga

José Mota todavía no ha dicho su última palabra. Si bien durante la temporada no logra grandes resultados, sus especiales de fin de año compensan la debacle.

Es cierto que el 31 de diciembre es una fecha de cenas familiares y televisión, sus especiales logran muy buenos registros, rondando el 30% de share. El último, el de 2021 es el más flojo de todos, con un 23,7%, un buen registro igualmente.

Quizá el fin de año que vendrá sea la gran oportunidad de Mota para revalidar su puesto en TVE y conseguir programa nuevo en 2023. Por el contrario, puede que la televisión pública le finiquite definitivamente.

Sea como sea, alternativas para seguir haciendo reír a su público no le van a faltar.