José María, hijo de Carmen Borrego, destapa la verdad sobre el marido de su madre

Carmen Borrego se encuentra en una etapa de estabilidad vital después de pasar una época que no ha sido fácil para ella. Y todo a consecuencia de los desencuentros familiares y las ausencias de la polémica boda de su hijo, José María Almoguera.

Por suerte para ella, el ruido mediático ha quedado atrás. Ahora se centra en los suyos a nivel personal y en su trabajo como colaboradora de Sálvame en el plano profesional.

La hermana de Terelu Campos es una mujer muy familiar y en ocasiones, demuestra su cariño por los que más la quieren a través de su cuenta de Instagram.

Carmen Borrego se pone tierna nueve años después

En este caso, la buena de Carmen Borrego ha tenido un bonito gesto con su actual marido José Carlos Bernal. Y es que nueve años de amor sincero no se cumplen todos los días. Es por ello que la hija menor de María Teresa Campos ha tenido a bien acordarse de su esposo en un día tan especial.

| Europa Press

Para celebrar esa fecha señalada, Borrego ha compartido con sus seguidores una fotografía del matrimonio sentados en un paseo de una playa desconocida disfrutando de su compañía.

"Nueve años de amor. Te quiero mi vida", ha escrito la periodista junto a esta tierna imagen de ambos.

Lo cierto es que a pesar de los guiños de Borrego desde que comenzase su relación, a Carmen no le gusta que hablen de él. Y preserva mucho la vida privada con su esposo.

Reacciones al mensaje romántico de la menor de las Campos

Siempre ha intentado mantenerle al margen del foco mediático defendiendo que él no es un personaje público y no tienen por qué estar detrás de este los reporteros de información rosa.

A pesar de ello, en algunas ocasiones Borrego siempre ha puesto de manifiesto lo mucho que quiere a su marido. Y ha desvelado ciertos detalles en Sálvame que reflejan lo unido que está el matrimonio.

La felicitación de la televisiva en su perfil de Instagram ha recibido numerosos mensajes de respuesta, entre ellos el de Kike Calleja.

| La Noticia Digital

El reportero de Sálvamese casó hace unos días con su pareja Raquel Abad y, como gran amigo de las Campos, les ha dedicado este mensaje. "Muchísimas felicidades amigos, a por muchos años más, os queremos. Habrá que celebrarlo, ¿no?"

Un comentario este que hace pensar que en los próximos días Carmen Borrego y José Carlos se reunirán con sus mejores amigos. Lo harán para celebrar estos nueve años de amor de la pareja.

Carmen Borrego y José Carlos Bernal se casaron en 2014

Fue allá por el mes de julio de 2014 cuando la pareja se casó en una espectacular boda en la que estuvieron todos sus familiares y amigos. A su vez, fue un enlace cargado de emotividad, ya que María Teresa Campos dio un discurso dedicado a la pareja. Y este provocó una gran ovación e hizo que muchos de los invitados llorasen de emoción.

"Lo que me enamoró de él fue su sentido del humor, aunque a veces tiene unas frases... Su sentido del humor es lo que nos salva en muchas ocasiones", deslizaba Borrego cuando le preguntaban qué había visto en José Carlos.

Asimismo, el marido de la Campos se lleva genial con su suegra y lo sabemos por algo que desveló en el reality de Las Campos. "Mi suegra dice 'yo me iré a una residencia encantada, siempre que me vaya con José Carlos'… y yo me pregunto ¿y yo qué te he hecho?". Eso se preguntaba con sorna el esposo de la televisiva.