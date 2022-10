José María Almoguera, primo de Alejandra Rubio, destapa el secreto

José María Almoguera es conocido por ser hijo de Carmen Borrego y primo de Alejandra Rubio. Es cierto que su familia es mediática, pero también lo es que él intenta mantenerse lejos de la televisión. Sin embargo, ahora se ha convertido en protagonista de la misma por un hecho que ha visto la luz y que ha tenido que reconocer.

Nos estamos refiriendo a que su mujer, Paola Olmedo, ha sido grabada arremetiendo contra el clan Campos. Y estos audios ahora se han emitido para vergüenza de ella misma y de su marido.

José María Almoguera está tan estupefacto como Alejandra Rubio

El nieto de María Teresa Campos está ahora molesto con su esposa tras los audios que se han emitido en Sálvame. Audios en los que ella se burla de la papada de su suegra y tacha de altiva a Terelu. Pero es más, a Alejandra la define como “tonta” y “caprichosa”.

Estas manifestaciones y otras muchas más tienen a José María avergonzado y dolido a partes iguales. Incluso está estupefacto, como así se ha mostrado su prima tras escuchar las 'lindezas' de Paola. En concreto, Rubio ha expuesto en Fiesta que “no lo entiendo, porque es que yo no tengo ninguna relación con ella”.

“La conocí en su boda y no crucé ninguna palabra con ella porque era su día y no tuve oportunidad de hablar. Y la segunda vez que la he visto fue en el cumpleaños de mi madre, donde sí cruce alguna palabra más y fue todo normal. Le han tendido una trampa y ella ha caído, porque la persona que le graba le está haciendo una entrevista en toda regla”.

En este punto, Emma García le ha preguntado cómo está Almoguera tras lo sucedido y ella ha sido muy clara: “No lo sé. No he querido hablar con él porque tiene que estar muy disgustado. La peor parte se la ha llevado él”.

José María Almoguera conoce lo último que ha hecho Paola

El hijo de Carmen Borrego ha podido saber por boca de Alejandra que Paola ha hecho algo en las últimas horas. La joven ha confesado que la mujer de su primo “nos ha escrito a todas diciendo que lo sentía mucho y que estaba todo descontextualizado. Yo le dije que no creía que estuviera descontextualizado porque, al final, es su opinión”.

“También le dije que esperaba que cuando me conozca, cambie la opinión que tiene de mí. Y, por supuesto, le expuse que aceptaba sus disculpas”.

Asimismo, José María ha visto a Rubio afirmar que “cuando vi los primeros audios le dije a Carmen que no se preocupara por mí. Le dije que no iba a hacer de esto un mundo. Paola que diga lo que dice de mí, sinceramente es que me da igual”.

Además, la hija de Terelu ha dejado de manifiesto que la paz volverá a reinar en el clan Campos. Y es que ha confesado: “Nosotras no somos rencorosas. En cualquier caso, si tú entras en una familia conocida, has visto cómo van las cosas y has hecho la exclusiva de tu boda, hay que tener más cuidado”.

Eso sí, ha reconocido que por José le ha molestado escuchar a Olmedo decir que no va a aguantar ni una y que es rencorosa. Así, ha afirmado: “Lo único que me ha preocupado es por mi primo. Para él todo esto es un marrón”.