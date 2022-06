José Luis Gil rompe el silencio y confirma que ha tomado una decisión firme

José Luis Gil es un actor español que vio como su vida cambiaba en apenas unos segundos. Lo hizo después de que el pasado 4 de noviembre sufriese una dolencia que pudo costarle la vida.

El intérprete, que dio vida a Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva y a EnriquePastor en La que se avecina, sufrió un ictus de forma inesperada. Y se vio obligado a dejar de trabajar de manera repentina.

Tras ser ingresado unos días en un hospital madrileño, este finalmente pudo superar ese duro percance de salud. Así las cosas, ha seguido recuperándose de la enfermedad en su propia casa, acompañado de los suyos.

Durante todos estos meses que el actor ha estado apartado de la vida pública, no hemos tenido grandes declaraciones ni de él ni de su familia. Esta tan solo se dejaba notar con este comunicado para tranquilidad de los seguidores del intérprete.

José Luis Gil toma una elección tras meses convaleciente

"La familia de José Luis Gil agradece la profesionalidad y la calidad humana desempeñada por todo el equipo de la clínica madrileña en su intervención e ingreso. Confían en que la rehabilitación, el tiempo y el acompañamiento ayuden a su pronta y total recuperación", comenzaba el texto.

"Empieza un periodo clave, de trabajo y esfuerzo, en el que la tranquilidad, es muy importante. Para ello, quieren agradecer todas las muestras de cariño y afecto que están recibiendo. Solicitan a los medios de comunicación y a sus seguidores que sean respetuosos como siempre lo han sido", exponían hace meses.

Durante ese tiempo, han sido muchos los compañeros de profesión del intérprete los que se han interesado por él. Han dado algunas pinceladas de cómo se iba encontrando el actor, casi siempre con noticias esperanzadoras.

Desde Jordi Sánchez, a los hermanos Caballero, Vanesa Romero o Eva Isanta. Todos han intentado ver la parte más positiva de este duro revés en la salud de Jose Luis que dejó a los suyos muy preocupados.

Hace unos días, nos enteramos de que José Luis Gil no formará parte en la nueva temporada de La que se avecina.

El director de la serie, Alberto Caballero, aunque daba esa mala noticia a los seguidores de dicha ficción, no era tan negativo. Dejaba la puerta abierta a que José Luis protagonice alguna aparición episódica para delicia de sus mayores fans.

Fernando Tejero anuncia otro mazazo sobre el futuro de José Luis Gil

El último amigo del actor en hablar sobre su salud ha sido Fernando Tejero, compañero de batallas en La que se avecina.

Tras presenciar un concierto en el Teatro Real de Madrid, Tejero ha detallado a los reporteros cómo se encuentra el actor. Este ha confesado qué ocurrirá con su personaje en la próxima temporada de la serie de Telecinco. Para empezar, Tejero tranquiliza a todos afirmando que está bien, "ahí va, progresando, despacito, pero bien", ha dicho.

Sobre su vuelta a la televisión, Tejero ha confirmado que su amigo no será parte del elenco en los próximos capítulos. "No, en esta temporada no, pero va mejorando".

Por otro lado, el cordobés ha sido claro al afirmar que el cariño de sus compañeros no le ha faltado en ningún momento. Por último, le ha mandado un mensaje de ánimo, que seguro que recibe con la mayor ilusión. "Desde aquí le mandamos mucho cariño", ha confesado.

Sobre su vida personal, el actor cordobés desvelaba que va a estar bastante ocupado en los próximos meses. "Con mucho trabajo, por suerte", decía satisfecho el entrevistado.

