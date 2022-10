José Luis Gil, preocupado por su amigo tras ver cómo ha desaparecido

El próximo mes de Noviembre se cumplirá un año desde que el actor José Luis Gil sufrió un ictus. Tras eso, muchos medios de comunicación han estado muy pendientes del estado del actor. Y es que muy poco ha trascendido a la prensa sobre la situación de José Luis Gil.

Los médicos le recomendaron al actor que debía alejarse del trabajo y llevar una vida tranquila. Y así ha sido, el actor ha estado arropado en estos duros momentos por su familia. Además, sus compañeros de profesión no han dudado en mostrarle su ánimo.

Uno de sus fieles amigos y compañeros, Carlos Latre no dudó en expresarle su apoyo con unas bonitas palabras:

"Es un maestro absoluto. Espero que salga para adelante. Es una maravillosa persona y un maravilloso compañero”, comentaba a los medios.

José Luis Gil ha contado con el apoyo de sus compañeros

No cabe duda de que sus compañeros han sido un enorme apoyo para él. José Luis lleva toda una vida consagrada a la interpretación. Su icónico personaje de Juan Cuesta en Aquí no hay quien viva lo llevó a lo más alto en la cima de la popularidad. Y desde hace años sigue gozando del cariño y reconocimiento del público con el personaje de Enrique Pastor en La que se avecina.

| Europa Press

Una de sus grandes compañeras, Cristina Medina se emocionaba al ser preguntada por su amigo:

"No sé cómo está concretamente, sé que no anda bien, la verdad es que no anda muy fino. Lo que le pasó no es ninguna tontería", respondía visiblemente emocionada.

Y es que durante los primeros meses poco se sabía sobre cómo se encontraba el actor. Ana Ruiz, amiga y compañera de profesión subió una instantánea junto a él donde mostraba su buena evolución:

"Quería publicar esta foto con mi gran amigo, José Luis Gil, uno de los mejores actores de este país al que admiro y al que quiero. Me siento una privilegiada de poder vivir de cerca cada paso de tu evolución que cada día es mayor, a pesar de lo que a veces leo", comentaba la actriz.

La hija de Jose Luis Gil revela el estado del actor

Hace un par de semanas, la hija de Jose Luis sorprendía a todos con una fotografía de su padre donde se mostraba muy recuperado. Además, a través de ese post aprovechó para actualizar sobre la evolución del actor y denunciar el sensacionalismo de algunos titulares:

"Mi padre, José Luis Gil está recuperándose en casa. Los amigos, familiares y compañeros que han querido, han venido a verle. Simplemente, esto es lento y no hay nada que contar. Sin ocultismo, sin secretismo, un poco cansados de titulares morbosos y de periodismo de click", comentaba.

De esta manera, daba a entender que su padre estaba bien y todo iba según las directrices de sus médicos. También aprovechó para agradecer todas las muestras de cariño recibidas.

Fernando Tejero desaparece de Twitter de forma repentina

La relación entre José Luis Gil y Fernando Tejero viene de lejos. Ambos actores coincidieron en Aquí no hay quien viva y desde entonces forjaron una amistad que les unió para siempre. Los dos han demostrado siempre tener una gran complicidad, y no cabe duda de que este varapalo habrá sido muy duro también para Tejero.

Fernando sorprendía a todos cuando hace un par de días decidió cerrar su perfil de Twitter tras un comentario de una usuaria.

El tweet de la usuaria en cuestión hablaba sobre la interpretación de Tejero en su nueva película Modelo 77. En él dio a entender que el trabajo del actor había sido bastante pobre, y no había estado a la altura.

Fernando no dudó en responderle de forma tajante:

"Esto dice mucho de ti. A mí cuando no me gusta alguien no me molesto en comentar nada de esa persona. Más como tú lo haces. Eres una amargada y frustrada y para tu pesar muy poca gente piensa como tú", respondía el actor.

Fernando siempre ha demostrado no tener pelos en la lengua y sus compañeros como José Luis Gil son conocedores de ello.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión