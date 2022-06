José Luis Gil, muy preocupado por su otro hijo, toma una determinación

José Luis Gil no ha podido evitar preocuparse por unos de sus más queridos hijos en la ficción. Y es que, desde que decidió dejar su carrera como actor para centrarse en su faceta como músico, Eduardo García no ha dejado de protagonizar polémicas.

El pasado mes de noviembre, este conocido intérprete sufrió uno de los peores mazazos de su vida. Con apenas 64 años, el mítico Enrique Pastor en La que se avecina sufrió un infarto cerebral, conocido científicamente como un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo.

Desde entonces, y a pesar de llevar más de 34 años en el mundo de la interpretación, José Luis Gil se vio obligado a parar de golpe su vida para centrarse de lleno en su recuperación.

Ahora, y a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho para salir adelante, este veterano actor no ha conseguido regresar a su puesto de trabajo seis meses después de diagnosticarle esta complicada patología

Pero, una de las cosas que más le preocupa en la actualidad, aparte de su estado de salud, es Eduardo García. Y no es para menos, ya que estas dos figuras de la interpretación llevan casi 20 años siendo padre e hijo en la pequeña pantalla.

José Luis Gil se entera de todo lo que ha pasado

José Luis Gil no tenía ni idea de todos los problemas personales que está teniendo Eduardo García, más conocido en la actualidad como Dudu.

A pesar de que durante su infancia y adolescencia, el joven se centró en su carrera como actor, también tenía otro hobby: los videojuegos. Y esto ha sido precisamente lo que le ha enfrentado a uno de los streamers más importantes de España.

El actor que dio vida a Josemi Cuesta en Aquí no hay quien viva no ha tenido ningún problema en hablar sobre la gran decepción que se ha llevado con el creador de contenidos, El Xokas.

Durante una charla en Club 113, el podcast de Team Heretics, el hijo José Luis Gil en la ficción ha acusado a este conocido streamer de renegar de su pasado.

"Éramos coleguitas del Warcraft [World of Warcraft]. Él se llamaba de otra forma, ahí. Y la movida es que nos hicimos coleguitas", ha asegurado Dudu.

Y es que, según el actor, El Xokas siempre ha sido un fanático de este videojuego de rol. Tanto es así que, gracias a él, ha conseguido labrarse una carrera profesional en la plataforma Twitch.

Durante años, el compañero de profesión de José Luis Gil y este conocido creador de contenidos estuvieron jugando juntos, por eso no entiende que ahora diga que no le conoce.

"Un día en stream le preguntaron por mí y su contestación me dolió... En vez de decir que él jugaba conmigo, parecía que le hubieran preguntado por satanás. '¿Yo? ¿El Edu? Yo jugaba con él, pero como un player más, yo no sabía que era él'".

A Eduardo García no le han sentado muy bien estas palabras, ya que, según él, compartieron varios momentos íntimos. "Yo he llorado contigo en Discord. Tú lloras con alguien, te cuentas la vida y luego te preguntan en stream delante de 5 mil personas, ¿y no le conoces?".

Además, el amigo de José Luis Gil no ha querido dejar pasar la ocasión para hacer una dura revelación de su ahora enemigo. "Yo le di los códigos [del juego] porque Xokas no era muy habilidoso".

"A mí me dolió lo que hizo en stream, porque para mí él era mi colega. Y le conocí en una situación medio fea, medio que le tuve que defender porque se estaban cachondeando de él, como hubiera hecho por cualquiera. Y luego te preguntan por mí, ¿y parece que te avergüenzas? Pues tranquilo que no te voy a volver a defender".