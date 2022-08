José Luis Gil descubre que su amigo de 'Aquí no hay quién viva' está grave

Pese a que los meses siguen pasando, todavía sigue preocupando el estado de salud de José Luis Gil. Tras sufrir un ictus el pasado mes de noviembre, el actor sigue alejado del foco mediático porque sigue plenamente centrado en su recuperación.

Por otro lado, también tomaba una drástica decisión respecto a La que se avecina, serie donde interpreta a Enrique Pastor. Asimismo, decidía no participar en la última temporada de la producción de Alberto y Laura Caballero por el mismo motivo.

Siguiendo su misma línea, otra actriz optaba por tampoco aparecer en la temporada número 13 debido al su delicado estado de salud. Así es, nos estamos refiriendo a Cristina Medina, que padece cáncer de mama desde hace meses.

No obstante, a estos dos actores se le suma otro que también se ha tenido que ausentarse en bastantes ocasiones de la pequeña pantalla. Pese a que no es parte del elenco de esta serie mítica, lo cierto es que sí fue partícipe en Aquí no hay quien viva, donde trabajó con el mismo José Luis Gil.

| Europa Press

José Luis Gil recibe un duro golpe cuando menos se lo esperaba

Santiago Ramos, que interpretó a Andrés Guerra en la exitosa producción, lleva arrastrando una dura situación desde hace años. Y es que en 2014 confesó que cobraba el paro, ya que le era sumamente difícil encontrar nuevas oportunidades dentro del ámbito de la interpretación.

"Hay mucho paro, pocas posibilidades para el teatro, donde siempre me he defendido. Siempre me he defendido con la tele, con la mezcla de cosas que puedo hacer, pero el momento es tremendo y todavía no ha acabado", reveló el actor en su día.

Pese a ello, el que fue compañero de reparto de José Luis Gil cuenta con un Goya por su labor en Como un relámpago. Pero sin duda, este éxito llegó antes, cuando consiguió un papel en La Vaquilla, el largometraje que lo consolidó como actor.

No obstante, tras algún que otro trabajo en proyectos de la pequeña pantalla o incluso en el teatro, lo cierto es que ahora, Santiago Ramos está alejado de las cámaras. Desgraciadamente, de la misma manera que José Luis Gil, el que interpretó a Andrés Guerra también tiene serios problemas de salud.

Unas dificultades generadas debido a la enfermedad que padece desde 2015: parkinson. Sin embargo, aunque esta condición le ha dificultado seguir empeñando su trabajo, lo cierto es que cuenta con la ayuda de su excompañera María Adáñez.

| Instagram: @santiagoramosactor

La actriz no solo compartió miles de escenas en Aquí no hay quien viva con Santiago, sino que también es su hijastra. Todo empezó en los rodajes de esta mítica serie cuando el actor conoció a la madre de María, ya que era una de las maquilladoras. Inmediatamente, surgió el amor entre ambos y no dudaron en dar el 'sí, quiero' en el año 2005.

Desde luego, a partir de entonces, ambos actores se han vuelto uña y carne. De hecho, tanto es así que incluso el excompañero de José Luis Gil ha puesto su salud en manos del marido de su hijastra.

Y es que María Adáñez está casada con el neurólogo Ignacio Hernández Medrano, con quien también tiene un hijo en común, Claudio. Justamente, para el actor, el pequeño es como su nieto, ya que no duda en pasar todo el tiempo con él.

De modo que su enfermedad es la razón clave del porqué hace tanto tiempo no se ve por la pequeña pantalla a Santiago Ramos.

Jordi Sánchez destapa el verdadero estado de salud de su compañero

Mientras las grabaciones de la nueva temporada de La que se avecina siguen su curso, a la prensa no se le pasa por alto preguntarse cómo estará José Luis Gil actualmente. Por esta razón, le han querido cuestionar al respecto a su compañero de profesión,Jordi Sánchez.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

"Ahí está, mejorando. Le he visto y está mucho mejor que hace tres meses", afirmó en una entrevista a COPE. Por otro lado, respecto a su ausencia en la exitosa producción, el actor confesó que "se notará muchísimo" que su compañero no vaya a poder interpretar nuevamente a Enrique Pastor.

No obstante, todo parece indicar que José Luis Gil, poco a poco, se va recuperando del ictus que sufrió el año pasado. Quién sabe, quizás dentro de muy poco lo podremos ver, de nuevo, delante de las cámaras.