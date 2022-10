José Luis Gil descubre que su compañera ya no volverá

José Luis Gil se ha quedado sin palabras al descubrir que una de sus grandes amigas y compañeras dentro de la pequeña pantalla ha tomado la decisión de no volver a su puesto de trabajo.

A principios de noviembre de 2021, todos los medios de comunicación de nuestro país se hicieron eco de una triste noticia. Y es que este mítico actor sufrió un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo, más conocido como infarto cerebral.

| Instagram @irenegilmont

Desde entonces, José Luis Gil ha tenido que dejar de lado su trabajo encima de las tablas para poder centrarse de lleno en su recuperación. El pasado mes de septiembre, y tras casi un año desaparecido, salió a la luz una imagen de su actual aspecto.

Fue su propia hija la que decidió publicar en su cuenta de Instagram una fotografía de su padre junto a un revelador mensaje. "Mi padre está recuperándose en casa. Esto es lento y no hay nada que contar. Sin ocultismo, sin secretismo".

Ahora, José Luis Gil se ha quedado de piedra al descubrir la decisión que ha tomado una de sus grandes amigas de La que se avecina. Y es que todo apunta a que esta conocida actriz no está dispuesta a regresar.

José Luis Gil no se lo esperaba

Lo que menos se esperaba José Luis Gil era que, a pocos días de estrenarse la temporada número 13 de La que se avecina, se iba a enterar de la decisión que ha tomado Cristina Medina, más conocida como Nines Chacón dentro de la serie.

La última entrega de esta ficción está a tan solo unas semanas de ver la luz. Después de desvelar algunos de los nuevos personajes y de presentar el nuevo edificio, ha salido a la luz que esta conocida intérprete ha optado por no seguir formando parte del elenco.

| España Diario

Durante la emisión del podcast Menudo Cuadro, presentado por David Andújar y David Insúa, la compañera de José Luis Gil ha hecho oficial su salida de la serie.

"La que se avecina es pasado, ahora mismo no te puedo decir lo que puede pasar, pero me da la sensación de que no voy a volver", ha asegurado Cristina. "Me veo 12 horas en un plató y me da un ataque. Puedo hacer algún capítulo, pero volver allí todos los días un chorro de horas…".

Según ha contado ella misma, tuvo "conversaciones con Alberto Caballero para la temporada 13 cuando no estaba bien". "Quizá cuando hablemos, tengo energía, pero ahora estoy retomando lo que me apetece: mis creaciones y mi teatro", ha dejado muy claro la gran amiga de José Luis Gil.

Además de su retirada de la serie, Cristina Medina también tomó la decisión de salirse del grupo de WhatsApp del equipo de actores de esta ficción. Y es que, en septiembre de 2021, la actriz vivió uno de los momentos más complicados de su vida.

En aquel momento, Medina anunció que le habían diagnosticado cáncer de mama y esto afectó mucho a su estado de ánimo. "Me salí porque pasó lo de Verónica Forqué. Además, yo he tenido momentos muy complicados este año, estando muy susceptible con la enfermedad y el dolor…".

"El chat echaba humo y cualquier comentario me hería completamente y dije: 'Ha sido un placer estar con vosotros todo este tiempo, pero hay información que no quiero saber'", ha recordado en relación con la muerte de su amiga Verónica Forqué y el problema de salud de José Luis Gil.

| Europa Press

Y, aunque mantiene muy buena relación con todo el elenco de la serie, Cristina ha decidido poner distancia con ellos. En una entrevista con Fórmula TV, la actriz señaló que solo mantenía contacto con algunos de sus compañeros.

"Hay muy poca gente con la que me veo fuera. Me veo con Vanesa Romero, me veo con Eva Isanta. A veces con Nacho Guerreros, con José Luis Gil, que a ver si puedo ir a verlo. Pero con el resto no me veo, porque son compañeros, no amigos".