El hijo de José Luis Gil confirma el rumor de la chocante herencia del actor

José Luis Gil es un actor muy querido por todos. Lleva un año fuera de los escenarios después de aquel ictus que sufrió en noviembre de 2021 y por el que sigue recuperándose desde su casa.

José Luis Gil está deseoso de volver a trabajar, especialmente en una serie que ha significado tanto para él como es La que se avecina.

A colación de esta ficción que tantas alegrías le ha dado a Mediaset, en las últimas horas José Luis Gil se ha llevado una satisfacción. Se ha emocionado cuando ha visto que esta serie tan importante en su carrera se ha llevado un merecido premio.

La serie creada por Alberto y Laura Caballero ha conquistado su primer Ondas, galardón que concede Radio Barcelona de la Cadena SER. Lo hemos sabido después de que la citada radio haya hecho público el fallo del jurado en la tarde de este miércoles 26 de octubre.

José Luis Gil se lleva una alegría tras ser premiado por sorpresa

Esta es una gran noticia en medio de las dudas por saber cuándo podrá regresar el bueno de José Luis Gil a los escenarios y los estudios de grabación.

Nada más que salía a la luz la noticia, los creadores de la serie de Telecinco han reaccionado de la mejor forma y lo han hecho por medio de las redes sociales.

"Gracias a todos vosotros que sois los que nos habéis traído hasta aquí 15 años después. Os lo dedicamos", ha rezado el mensaje de Twitter de Alberto Caballero, que ha sido muy comentado por todos sus seguidores.

La que se avecina, 'Ondas' a la mejor serie de comedia

Además, Alberto no quería dejar de recordar a José Luis Gil, que aunque no está viviendo uno de sus mejores años de su vida, la alegría no se la quita nadie. Ha visto cómo él también ha sido partícipe de que la Cadena SER le haya premiado con un Ondas a La que se avecina.

"Ya vivió el Ondas de Aquí no hay quien viva y ahora también puede disfrutar de este. Felicidades, presi, te esperamos de vuelta", ha escrito el productor de televisión embargado por la emoción.

Su hermana Laura no ha sido menos que él y citaba el tuit de los Premios Ondas con el fallo del galardón con esta frase. "¡Pues qué contentos estamos, oiga!", exclamaba.

Caballero ha reconocido haberse quedado en shock al enterarse de la gran noticia. Y ha explicado que el equipo de la serie "ya se había olvidado un poco de los premios, porque da la sensación de que las series longevas no cuentan".

El director de la serie saca pecho tras llevarse el galardón

"Egoístamente, se hace justicia por el fenómeno que está suponiendo a nivel de seguidores. Es una serie especial", ha valorado Caballero.

"Nos lo pasamos muy bien en nuestro curro, nos gusta independientemente de los premios", ha dicho, confesando que ya están inmersos en la nueva temporada, la 13º. Recordemos que los tres primeros episodios se podrán ver en Amazon Prime entre el próximo 18 de noviembre y el 23 de diciembre.

Lo cierto es que hacía cinco años que una serie de la cadena de Fuencarral no conquistaba un premio como este. Allá por 2017, Sé quién eres fue premiada como la mejor serie española.

Desde aquel año, Mediaset ha logrado hasta tres Premios Ondas. Se lo ha llevado a mejor presentador Jesús Calleja por Planeta Calleja en 2018.

Otro lo ganó a la mejor presentadora Alejandra Andrade por Fuera de cobertura en 2019. Y por último, ganaron otro por la cobertura de la Eurocopa 2020, que se llevó a cabo un año más tarde por culpa de la pandemia.