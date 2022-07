José Fernando Ortega ya no oculta que la determinación de su hermana es definitiva

Gloria Camila ha tocado fondo tras los continuos ataques que recibe en redes sociales. Los haters se han cebado con la hija de Ortega Cano y ella ya no puede más.

Así, en medio de la guerra familia y el inminente divorcio de su padre y Ana María Aldón, la joven ha tomado una clara determinación.

Los mensajes maliciosos y ataques que recibe son continuos. Tanto es así, que Gloria ha decidido decir adiós a las redes sociales.

| Europa Press

"Métete en la droga como tu hermano y deja de promover el odio hacia los animales, malnacida. Maldita la hora en la que te trajeron a este país, hija de puta”, son algunos de los comentarios que pueden leerse.

De hecho, van más allá e incluso cargan contra su padre, Ortega Cano: "Ana María Aldón es española, tú no. A ti te adoptó un mariquita reprimido, asesino de animales, que solo te enseñó maldad y a ser ruin”.

De esa forma, es bastante comprensible que la joven no pueda más y haya optado por desactivarse su cuenta de Twitter. Todo con el objetivo de proteger su propia salud mental.

| Europa Press

Gloria Camila se ha visto envuelta en medio del circo mediático, aunque lleva tiempo soportando faltas de respeto en redes sociales.

La hija de Ortega Cano no ha podido evitar dar la cara por su padre y defenderle. Además, dejaba muy clara su postura.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Gloria Camila ha denunciado los ataques que recibe en redes sociales

"Con lo fácil que es dar una opinión sin tener necesidad de faltar al respeto, y por favor, ahorraos el venirme con historias del pasado a justificar vuestras actitudes del presente", sentenciaba hace poco.

Eso, mientras Ana María Aldón insiste en culparla de la crisis que atraviesa su matrimonio.

"Me hicieron sentir inferior, me anularon, no respetaban mis opiniones y mi marido consintió cosas que no debería", acusaba al torero.

| Instagram

La diseñadora siente que nunca se le ha dado el sitio que se merece y que Gloria Camila nunca la ha respetado.

Lo que se ha convertido en motivo de discordia y terminaba afectando a su matrimonio. Aunque la hermana de Rociíto tomaba la decisión de mantenerse al margen por el bien de su padre, que atraviesa un muy mal momento.

Gloria también ha llegado a su límite y así lo dejaba caer públicamente, sin poder dar crédito a tanta maldad.

| EP

"¿Y con esto qué hacemos?", se pregunta la joven compartiendo los ataques y amenazas que le toca aguantar.

"¿Nos tienen que apuñalar para que nos hagáis caso? ¿Nos tenemos que suicidar para que se nos escuche? ¿Tenemos que llorar por la calle para que sepáis que hacéis daño y que sufrimos?", se cuestiona.

"¿Nos vamos nosotros del país para que no nos sigan haciendo esto? ¿Dónde está el límite en las redes sociales? ¿Dónde se quedó la humanidad y el respeto?", lamenta muy dolida.

| Telecinco

La hija de 'la más grande' no se ha quedado de brazos cruzados y ha exigido a las autoridades que actúen con rapidez y determinación ante este tipo de acoso.

"Pagamos y pagamos, pero luego en lo importante no os veo actuar. Llevo como año y medio esperando respuesta a denuncias de amenazas e insultos fuertes", sentencia.

A pesar de lo malo, Gloria cuenta con el apoyo de su familia, que no la ha dejado sola en ningún momento.

Y también de numerosas personas que están de su parte y le hacen llegar su cariño.

"Gracias a todos y a cada uno de vosotros por usar un poco de vuestro tiempo, que considero que es una de las cosas más importantes, para escribirme y darme vuestro apoyo y cariño. Que gracias a Dios sois muchos", señalaba hace poco.