Jose Fernando Ortega y el vídeo de la pelea que hace llorar a la mujer que quiere

José Fernando Ortega no está pasando por un buen momento en su vida. Este verano tenía que ser el de su alta médica definitiva. Tras cinco años ingresado en un centro psiquiátrico, el hermano de Gloria Camila pensaba que ese 2022 sería el año en el que se le permitiría volver a casa.

Así lo esperaba toda su familia. De hecho ya había gozado de algunos permisos para estar con los suyos. En Navidad o en el cumpleaños de su hermana, José Fernando pudo salir y acompañar a la familia durante unos días.

Las noticias que se dieron apuntaban que ahora se produciría su alta definitiva, pero finalmente va a estar un año más ingresado en el centro. Las causas de esta prolongación de su estancia se desconocen, aunque el mensaje ha llegado acompañado de otras consideraciones.

Desde el Centro de San Juan de Dios, destacan la buena conducta del joven y su firme voluntad de seguir con su tratamiento para recuperarse definitivamente.

Este varapalo familiar, se suma a todos los problemas por los que está pasando actualmente la familia Ortega-Aldón. Que José Fernando regresara a casa hubiese supuesto un bálsamo y un motivo para intentar recuperar la paz familiar. No ha ocurrido y todo sigue desatado en casa de José Ortega Cano

José Fernando y las imágenes de hace años que no logra olvidar

José Fernado Ortega es consciente de la batalla que se está librando en su casa. Su madrastra está a punto de romper con su padre y su hermana, Gloria Camila, tiene bastante que ver.

Este fin de semana, la hermana de José Fernando, ha debutado en Ya es Verano, un nuevo programa de Telecinco intentando poner algo de paz al conflicto familiar. Menos de 24 horas antes era su hermanastra Gema, la que la ponía parir a ella en Deluxe.

Y así llevamos semanas en las que José Fernando no logra comprender qué hacen todos en los platós de televisión defendiendo la privacidad y la discreción familiar. Lo cierto es que Gloria ha demostrado una vez más una cosa que Ana María ya decía de ella hace más de un año. Entonces las cosas eran muy distintas y la crisis de pareja prácticamente no se intuía.

A un vídeo que le ponía a Ana María Aldón sobre la trayectoria de Gloria Camila, ella no tenía dudas. "Gloria es una leona defendiendo a los suyos, especialmente a su padre y a su hermano. Por ahí no pasa, se come al que esté por delante".

Opinaba así ante las imágenes de una Gloria adolescente, liándose a golpes en la calle con otra joven. Insultos, golpes y tirones de pelo que Gloria propinaba a esta chica que supuestamente había insultado. Era la época en la que Ortega Cano estaba en la cárcel y cuando José Fernando andaba metido en líos importantes.

Gloria Camila, siempre pendiente de José Fernando

Lo cierto es que Gloria Camila no ha tenido una adolescencia difícil. El atropello que su padre protagonizó, lo llevó a pasar entre rejas una temporada. También su hermano ha tenido problemas varios que le han conducido a un centro psiquiátrico.

Ante estas vicisitudes, la tía de Ro Flores, siempre ha mantenido un fuerte escudo protector para parar todos los golpes que pudieran recaer en las dos personas más importantes de su vida. Ana María Aldón, ha formado parte de este núcleo familiar que se ha protegido durante mucho tiempo, pero en la actualidad, parece que la unidad se ha resquebrajado por completo.

La misma energía que Gloria muestra en este vídeo de juventud, la sigue teniendo para proteger a José Fernando y a su padre. Y si 'el enemigo' está dentro de casa, habrá que sacarle, por las buenas o por las malas.

