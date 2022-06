José Fernando Ortega, roto al saber qué pensaba de él su madre Rocío Jurado

José Fernando Ortega es consciente de que no ha tenido una vida nada sencilla. Sus problemas de adicciones, su breve paso por la cárcel, y un carácter un tanto problemático le hizo caer a los infiernos demasiado joven.

Desde hace unos años, el hijo de Ortega Cano entró en un psiquiátrico para tratar sus adicciones. Y tras pasar por varios centros, en 2017 encontró el definitivo en la Comunidad de Madrid.

Eso sí, su entrada en el centro psiquiátrico San Juan de Dios de Ciempozuelos se alargará más de lo debido, ya que el joven no acaba de superar sus problemas mentales. Y desde el propio centro, le han sugerido que debe estar más tiempo interno en dicho psiquiátrico.

Así las cosas, José Fernando sigue intentando curarse del todo y mientras, esta semana ha sido noticia a colación de una entrevista que ha ofrecido María Teresa Campos en Diez Minutos.

José Fernando conoce, al fin, la opinión de su madre sobre él

La matriarca de las Campos se ha abierto en canal ante su amigo, el colaborador de Sálvame Kiko Hernández, y ha hablado de varios temas de actualidad. Ha tenido a bien opinar sobre las grandes polémicas que atañen a su familia, pero no se ha quedado ahí.

También la hemos visto referirse a su amiga Rocío Jurado, al igual que a diferentes miembros de la familia de la chipionera. Uno de ellos ha sido José Fernando Ortega, que recordemos fue adoptado junto a su hermana por la madre de Rociíto cuando este apenas tenía seis años.

La madre de Terelu y Carmen Borrego ha desvelado ante el impacto de todos una conversación privada que mantuvo con Rocío Jurado sobre la adopción de sus hijos. Hablamos de una breve charla que no deja indiferente a nadie, y que no va a gustar nada al hijo mayor de Ortega Cano.

"Los niños los adoptó Ortega porque quiso"

El caso es que un día cualquiera, Teresa Campos habló con Rocío de varias confidencias, y una de ellas no la deja en muy buen lugar. "Los niños los adoptó Ortega porque quiso", fueron las palabras de la artista a la Campos.

"Un día en el coche recibí una llamada de teléfono y era Rocío Jurado y digo: 'Rocío, ¿qué haces?', y me dijo: '¡Ay Teresa, pues yo aquí poniendo lavadoras!' ¡Y el otro quiso haber adoptado más. Quería cuatro, cinco o seis", le confesó la chipionera a la veterana periodista.

Por si fuera poco, otro tema que tiene que ver indirectamente con el hijo de Ortega lo desveló María Teresa para sorpresa de los lectores de la revista Diez Minutos. Así las cosas, la matriarca del clan Campos contó en las páginas de la citada publicación que el padre de José Fernando se le insinuó en la comunión del joven.

El otro episodio espinoso que José Fernando no da crédito

"Un día estaban celebrando la comunión del niño y la niña que habían adoptado [Gloria Camila y José Fernando]. Tocaron una música y Ortega me sacó a bailar porque Rocío estaba atendiendo a la gente". Con todo, María Teresa ha recordado lo que vivió en sus carnes en aquel evento familiar.

"Me puse a bailar y me dice Ortega: '¿Tú sabes una cosa? Que me estás poniendo, y a mí no me ponen más que las mujeres que son muy mujeres'", desveló que le dijo el diestro. Unas revelaciones que veremos si tienen algún tipo de reacción por parte del colombiano o del propio Ortega Cano.