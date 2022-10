José Fernando Ortega se rompe y desvela la mentira que ha dicho su otra madre

José Fernando Ortega está a pocos meses de salir del centro psiquiátrico donde lleva ingresado varios años en la localidad madrileña de Ciempozuelos.

El hijo de Ortega Cano se está recuperando a marchas forzadas. Sabe que aunque tiene las puertas de salida más cerca que nunca, cualquier revés familiar hace que su estado anímico empeore.

José Fernando lleva viendo a la mujer de su padre, Ana María Aldón, jugar al gato y al ratón con el propio diestro y con la prensa del corazón. Lo está haciendo desde hace unos meses cuando la andaluza se empoderaba y daba un buen golpe encima de la mesa en Viva la vida.

Con todo, esta afirmaba que la situación de su matrimonio era crítica y lanzaba una clara indirecta a su marido esperando que este le cogiese el guante.

José Fernando, decepcionado con su 'otra madre' tras una nueva mentira

Tras semanas ofreciendo exclusivas en las que apenas dejaba claro qué quería hacer con su vida, Ana María sorprendía a todos. Dejaba caer que se iba a separar de su marido. Y todo a pesar de que hacían vidas totalmente diferentes, aún conviviendo en la misma casa.

Lo cierto es que la modista de Sanlúcar de Barrameda se la ha vuelto a jugar a los espectadores de Telecinco.

Este domingo, la nueva colaboradora de Fiesta daba a entender que la separación era un hecho. Y que ambos apenas tenían contacto en el día a día porque la situación de su matrimonio estaba totalmente rota.

Después de aclararle a Emma García que el matrimonio no tiene solución, la madrastra de José Fernando aclaraba ante un reportero en las puertas de Telecinco que "no ha dicho eso".

Con todo, Ana María se ha destapado de la forma más inesperada al recular en apenas unos minutos después de decir en directo que la separación de su marido era un hecho.

"Tú no digas que mi ruptura es oficial, porque yo no lo he dicho"

A una pregunta del citado reportero de Europa Press que esperaba la salida de Ana María a eso de las 21:00 de la noche de ayer, Ana María le ha espetado lo siguiente. "Tú no digas que mi ruptura es oficial, porque yo no lo he dicho", le ha observado al reportero.

Sin duda, otra vuelta de tuerca que no hace más que liar más todo esto asunto. Y sigue sin dejarnos claro en qué momento se encuentra el estado del matrimonio formado por el diestro andaluz y la modista gaditana.

Hace unas horas, era la propia Ana María la que confirmaba que, a pesar de todo, siguen viviendo juntos y mantienen conversaciones cordiales. Además, ha puesto de manifiesto que ambos se guardan el mayor respeto posible por el bien de su hijo pequeño.

Según la nueva colaboradora de Fiesta, "en estos momentos no nos resulta difícil hacer lo que hacemos, y todo es acostumbrarse".

Las contundentes palabras que desmintió poco después

A su vez, la todavía mujer de Ortega Cano ha confesado que todo lo que vivía el matrimonio era "insostenible". Así las cosas, la situación actual es "mejor de la que teníamos", ha dicho.

| Telecinco

Además, no ha querido rehuir a la pregunta que le cuestionaba Emma García sobre si hacen planes juntos o cada uno vive la vida a su manera.

Con todo, Ana María confirmaba que sí que hacen planes, pero todos ellos están relacionados con su hijo. "Vivimos bajo el mismo techo, pero cada uno lleva su vida", sentenciaba la colaboradora, poco antes de retractarse acerca de esa separación que aparece nunca se va a producir.