José Fernando Ortega se rompe al descubrir el duro secreto de su adopción

José Fernando Ortega no ha podido evitar derrumbarse después de salir a la luz uno de sus mayores secretos. Y es que, acaba de descubrir que una de las personas más cercanas a su familia ha hecho pública una información acerca de su adopción que, hasta ahora, se desconocía.

Durante todos estos años, Rosa Benito ha sido una de las personas que han dado voz a la historia de esta mediática familia. Y es que, desde que Rocío Jurado falleció, tanto ella como su marido se convirtieron en dos de los personajes más habituales de la prensa social de nuestro país.

En más de una ocasión, hemos podido ver a la ganadora de Supervivientes 2011 y Amador Mohedano sentados en un plató de televisión, contando algún que otro secreto familiar.

Ahora, y a pesar de que han pasado los años, ha salido a la luz un impactante vídeo de la colaboradora de televisión en el que habla sobre la adopción de José Fernando Ortega.

Rosa Benito no pudo callarse más y contó todo sobre la llegada de Gloria Camila y su hermano. Y es que, todo apunta a que 'la más grande' y su marido lo tuvieron muy complicado desde el primer momento.

Según ha relatado la propia colaboradora de Telecinco, su cuñada y el diestro lo pasaron muy mal con José Fernando Ortega, ya que, al principio, el joven no se lo puso nada fácil a sus nuevos padres.

José Fernando se queda en shock

José Fernando jamás se hubiese imaginado que Rosa Benito iba a salir públicamente a desvelar uno de los mayores secretos de su familia.

En aquel momento, todavía no se sabía nada del revelador testimonio que Rociíto está haciendo público en su nueva serie documental, En el nombre de Rocío. En él, la hija de la Jurado ha asegurado que su madre llegó a plantearse ampliar la familia.

Y es que, según ha contado ella misma, la relación que mantenía con el diestro no era tan idílica como parecía. "Ortega le recriminaba su edad, me consta por ella. Si mi madre no hubiese adoptado a los dos niños, hubiese sido ella la que se hubiese separado".

A pesar de todo lo que ha desvelado, la mujer de Fidel Albiac jamás ha hablado de la llegada de José Fernando y Gloria Camila a España. Pero, la que sí se ha pronunciado al respecto ha sido Rosa Benito.

Hace años, la colaboradora de televisión se sentó en el plató del Deluxe para contar todos los detalles de la mediática adopción de los hijos de Ortega Cano.

"José Fernando Ortega era muy chiquitito, si el niño tenía seis años cuando lo trajeron. Pero ese niño venía, y lo voy a decir por qué me da igual que se enfaden, con odio y con rencor", desveló la peluquera ante las cámaras de Telecinco.

"¿Lo pasó mal Rocío [Jurado] con él?", le preguntó Jorge Javier, intentando entender la situación. "Lo pasó muy mal. Mi cuñada decía que le iba a quitar la vida", aseguró Rosa Benito, entre lágrimas al recordar ese duro episodio.

Las redes sociales apoyan a José Fernando Ortega

Como era de esperar, estas duras palabras no han pasado al olvido y, años después, han vuelto a sonar y con mucha más fuerza. Ahora, varios usuarios de las redes sociales han decidido acudir a sus respectivas cuentas para apoyar a José Fernando Ortega y, ya de paso, cargar con dureza contra Benito.

"Decir que un niño de seis años venía con odio es ser muy, pero que muy mala persona. A saber todo lo que ese niño habría sufrido ya, lo que sufriría cuando se murió su madre y con esta familia de alimañas que no lo han sabido comprender nunca, qué pena de muchacho".

"Madre mía... El niño vendría dolido, con miedos y muchas más cosas, pero ¿odio? Rosa es muy mala. Yo pensaba que era una fantasiosa y teatrera, pero nunca pensé que fuera tan perversa", ha asegurado otro usuario en Twitter.