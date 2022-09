José Fernando Ortega reconoce que el niño es suyo porque se parecen y comparten ADN

José Fernando Ortega lleva un tiempo alejado de los medios, pero no puede evitar ser un rostro de interés público. Su familia está en el punto de mira, pues hay quien ha puesto en duda a Ana María Aldón con un tema bastante serio. La diseñadora asegura que se siente “humillada”, pero se ha puesto en manos de profesionales para frenar el tema.

José Fernando Ortega dudó de su madrastra cuando entró en la vida de Ortega Cano, algo que también hizo Gloria Camila. La colombiana confesó que no se fiaba de Ana María porque se quedó embarazada demasiado pronto. El paso del tiempo demostró que los sentimientos de Aldón eran sinceros y los hijos del torero tuvieron que dar un paso atrás.

José Fernando, al igual que el resto de espectadores de Ya es Verano, ha tenido oportunidad de escuchar el fuerte discurso de la modista. Ha hablado alto y claro para que los espectadores sepan que su hijo solamente tiene un padre: Ortega Cano. El torero nunca ha dudado de esto, por eso a ella le molesta tanto que no se haya pronunciado en un tono más contundente.

“Yo eché en falta que mi marido saliera a decir que no me pidió ninguna prueba porque es así, él nunca me pidió ninguna prueba. Yo le dije que se hiciera la prueba porque yo sé con quién me acuesto y con quién me levanto. No me hace falta ver la cara de mi hijo fuera de mi tripa para saber quién es el padre”, ha comentado la colaboradora dolida.

José Fernando reconoce que el niño es su hermano, es hijo legítimo de su padre porque lleva su ADN y comparten un gran parecido físico. La andaluza ha recalcado que no le hacía falta que se parecieran para saber que el joven es del maestro. Nunca le ha sido infiel y actuará contra todos aquellos que insinúen lo contrario, no tolerará más mentiras.

José Fernando Ortega sabe que la situación es desesperada

José Fernando lleva desde 2017 interno en un centro especial porque tiene varios problemas, pero está al tanto de todo lo que sucede. Es consciente de que su familia no atraviesa un buen momento porque su padre está en crisis con Ana María. Los rivales del maestro, como por ejemplo Kiko Jiménez, han aprovechado para hacer daño, pero él no se rendirá.

El padre del colombiano asegura que nadie podrá con él, pero su mujer piensa que ella no tiene tanto coraje. “Yo no soy tan fuerte, a mí me pueden matar”, ha declarado con total sinceridad en Ya es Verano. Más adelante ha prometido que en su momento se prestó a hacer una prueba de paternidad, aunque le parecía un tema humillante.

José tiene claro que su hermano es suyo y de nadie más, es hijo de Ortega Cano y tiene los mismos derechos que él. La diseñadora ha aclarado que los tres hijos del torero sin iguales, ninguno es más, pero el pequeño es el que lleva su ADN. Está tan cansada que pondrá el tema en manos de sus abogados, no permite que nadie insinúe lo contrario.

José Fernando Ortega fue el primero en descubrir la verdad

José Fernando y su hermana dudaron de Ana María, de hecho Gloria Camila reconoció que en un primer momento no se fiaba de ella. Explicó que se había quedado embarazada demasiado pronto, algo que le hizo sospechar porque quería proteger al torero. Más adelante se dio cuenta de que había cometido un error: la andaluza siempre ha estado enamorada de verdad.

José ha contado siempre con la ayuda de su madrastra, por eso no sería justo que le diera la espalda. Ella está dispuesta a apoyar a su familia, pero necesita sentirse más valorada, de ahí sus crisis con Ortega Cano. Comparten el mismo techo, aunque no hacen vida juntos porque están atravesando un momento duro.