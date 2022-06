José Fernando Ortega pide ayuda tras enterarse de las malas noticias

José Fernando está muy triste por lo que acaba de ver a través de la televisión. Y es que, el hermano de Gloria Camila no se puede creer que parte de su infancia haya desaparecido de la noche a la mañana.

Desde que llegaron a España, los dos hijos de Rocío Jurado y Ortega Cano tuvieron la suerte de vivir en una de las casas más famosas de nuestro país. Durante varios años, la mansión Montealto, situada en la exclusiva urbanización de La Moraleja (Madrid), fue su residencia habitual.

Allí vivieron los años más felices de su vida, por eso, José Fernando no esperaba llevarse esta triste noticia. Este jueves, 2 de junio, su hermana Gloria Camila ha tenido la oportunidad de visitar este lugar tan especial para ellos, 16 años después del fallecimiento de su madre.

Aunque la colaboradora de Ya son la ocho acudió con muchas ganas y cargada de recuerdos, lo que se ha encontrado allí no le ha gustado nada.

José Fernando pide ayuda tras ver el estado de Montealto

Todos los recuerdos que José Fernando guardaba en su memoria relacionados con esta mansión se han desvanecido al ver el lamentable estado en el que se encuentra la vivienda actualmente.

Y es que, durante todos estos años, esta casa ha estado deshabitada y puesta en venta, tal y como lo pidió 'la más grande' antes de morir. La de Chipiona consideró que esta era la mejor opción para evitar disputas entre sus herederos.

Ahora, y coincidiendo con el aniversario de su muerte, las cámaras de Ya son las ocho se han colado dentro de estas cuatro paredes para conocer, desde dentro, algunos de los secretos que se esconden tras sus muros.

Este jueves, Gloria Camila ha abierto las puertas de su primer hogar a sus compañeros y a la audiencia del programa. "Me encuentro bastante bien, me voy en paz. Me siento tranquila y a gusto", aseguró la hermana de José Fernando antes de abandonar el lugar.

Después de ver las imágenes que el programa captó, su colaboradora quiso dejar claras sus verdaderas intenciones. "No iba a hacer un show de ir a la casa. Quería hacer algo personal. Estaba supernerviosa, sudando. Cuando entré a la casa tuve unas ganas de llorar… Me hice la dura".

Y es que, durante esta visita, a la influencer le vinieron muchos recuerdos de su infancia. Pero, lo que más le impactó es el estado en el que se encontraba el inmueble.

"La casa está muy dejada, el jardín está horrible y feo. De tener la casa cuidada a verlo así te da muchísima pena", aseguró, dejando a José Fernando con un nudo en la garganta.

Pero, sin duda, lo que más emocionó a Gloria fue visitar la habitación de su madre. "Recordaba todo a la perfección, me acordaba de todo. De su cuarto no se ha tocado nada, ni del cuarto de baño, que es todo de mármol".

La hermana de José Fernando habla de su adopción

José Fernando recuerda como si fuera ayer cómo se produjo su adopción y la de su hermana. Por eso, no ha podido evitar emocionarse cuando Gloria compartió este episodio de su vida con la audiencia de Ya son las ocho.

"Mi padre quería ser padre, pero no se pudo. Por eso, fueron por la vía de la adopción. Y nos dieron una oportunidad maravillosa a mi hermano y a mí", comenzó explicando la tertuliana.

"Nosotros somos seis hermanos. Quien conoce a mi madre sabe cómo era ella, quería adoptar a los seis. Pero le dijeron: 'Rocío, a dónde vas con seis'".

La influencer contó cómo se produjo su propia adopción. Y es que, en un principio, sus padres solo iban a llevarse con ellos a José Fernando. "Ellos iban a por mi hermano, pero mi madre dijo 'no podemos separarles, porque son los más pequeños'".

