José Fernando Ortega, a un paso de perder a su segunda madre

Es el único que no está de lleno en el foco mediático, pero José Fernando Ortega se entera de todo y es consciente del mal momento por el que atraviesa su familia. Tanto que podría llegar a perder a su segunda madre. El joven, quien sigue ingresado en el centro de San Juan de Dios en Ciempozuelos, no sabe cómo solucionarlo.

José Fernando Ortega pierde a su segunda madre

Han pasado cinco años desde que el pasado 2017, José Fernando Ortega ingresara para tratar sus problemas de salud mental. Allí recibe escasas visitas y las llamadas se limitan a una por semana. Aun así, el joven conoce todo lo que está ocurriendo en los últimos días alrededor de su familia.

La unión que tiene con Gloria Camila le permite estar al día de todo y sabe que, en cuestión de horas, el segundo documental de Rocío Carrasco puede empeorarlo todo. La hija de ‘La más grande’ ha amenazado a los Ortega Cano con documentos y José Fernando Ortega no puede hacer nada.

A este problema se le suma la mala racha que atraviesa la relación de su padre, Ortega Cano, con Ana María Aldón. La gaditana lleva semanas siendo noticia por gritar a los cuatro vientos que no está a gusto con el torero. No se siente querida ni entendida, y estas declaraciones no han hecho más que empeorarlo todo.

La mala racha de los Ortega Cano

Todo explotó por los aires con la tensa situación que los colaboradores de Sálvame vivieron en la última Sálvame Fashion Week. La pareja acudió junta, pero como si no se conocieran. El hecho de que no hubiera una muestra de cariño por parte de ninguno no hizo más que avivar los rumores.

El padre de José Fernando Ortega está cansado de que su mujer airee sus problemas personales en los platós de televisión. Además, no soporta que Ana María se pelee con Gloria Camila y aunque han sido ambas la que han alimentado esta mala relación, el torero tiene debilidad por su hija. Pero, por si esto fuera poco, lo último que ha ocurrido ha confirmado, finalmente, que la familia está más que rota.

La familia está rota

Hace apenas unos días, Gloria Camila celebraba su graduación al haber acabado sus estudios de Marketing Digital. Y lo hacía acompañada de sus seres queridos, entre los que se encontraba su padre. La joven, orgullosa de sus estudios, publicaba una fotografía junto al torero y Marina, la asistenta del hogar.

Lo más llamativo de la foto es que no hay rastro de Ana María Aldón. Una imagen que no ha hecho más que agudizar los rumores sobre una crisis profunda entre la familia. De todo esto, José Fernando Ortega está al tanto, por eso ya se hace a la idea de que es probable que Ana María Aldón desaparezca de sus vidas.

La hija de Ana María enciende la mecha

Y por si esto fuera poco, las declaraciones de la hija de Ana María Aldón han terminado con la relación de esta con Gloria Camila. Gema Aldón mostró recientemente su apoyo a Rocío Carrasco, dejando de piedra a la hija del torero.

“No conoce a mi hermana Rocío... Me gustaría que fuese un apoyo de verdad y no por generar polémica”, aseguró Gloria Camila en Ya son las ocho.