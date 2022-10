José Fernando Ortega ya no puede ocultar más qué ha pasado con el bebé

José Fernando Ortega ya no puede seguir ocultado qué es lo que pasó con uno de los bebés de su familia. Y es que, tras las últimas declaraciones de su hermana, ha salido a la luz una sorprendente información acerca del aborto que puso patas arriba a este mediático clan.

Este lunes 10 de octubre, y después de semanas esquivando a los medios de comunicación, Ortega Cano se ha sentado en El programa de AR para responder a todas y cada una de las acusaciones que Rocío Carrasco ha vertido sobre él desde que comenzó la segunda parte de su serie documental.

Pero, lo que más ha llamado la atención de la intervención del diestro, ha sido el comentado mensaje que le ha mandado a su mujer, Ana María Aldón. "Mi semen todavía es fuerte, vamos a por la niña", ha dicho el padre de José Fernando Ortega, mirando a cámara.

Pero no ha sido el único que ha hablado de sus intimidades delante de una cámara. Y es que, horas antes de este histórico momento, una persona muy cercana al joven hizo una confesión que nadie esperaba.

José Fernando Ortega sabía lo del aborto

José Fernando Ortega se ha quedado de piedra al ver lo que su hermana acaba de contar. Y es que, Gloria Camila ha hecho una inesperada confesión acerca de su relación con Kiko Jiménez.

Este mismo lunes, los colaboradores de Sálvame dedicaron parte del programa a comentar la última hora de Pesadilla en el Paraíso. Pero lo que menos se esperaba el de Jerez era que se iba a convertir en el protagonista de la tarde.

En uno de los vídeos, se pudo ver a Israel, Dani G, Gloria Camila y Steisy manteniendo en conversación a altas horas de la noche. Y fue en este momento cuando la hermana de José Fernando Ortega hizo la confesión de su vida.

"De vosotras dos, ¿quién se ha quitado un niño?", le preguntó el vidente a sus dos compañeras de reality, mientras que la ex de Kiko Jiménez levantaba la mano.

"Pues ya está. ¿Ahora cómo os habéis quedado? Esto es para que os sigáis riendo de mí", aseguró el concursante, mostrando una vez más sus dotes para la adivinación.

"Fue con Kiko, pero yo nunca lo había contado…", dijo Gloria muy sorprendida, mientras que Steisy le preguntaba si fue un aborto natural. "No. Después de una feria de Sevilla no me venía la regla. Pasaron dos meses y le dije: 'tío, no me viene la regla'. Así que, fui a hacerme el test y positivo…".

Tras ver estas imágenes, al colaborador de Sálvame no le ha quedado otra opción que pronunciarse al respecto. "A mí, particularmente, ya me aburre el tema de nuestra relación. Hace ya cuatro años que lo dejamos, yo ya pasé página y es que parece que ella no lo ha superado".

"No me ha dolido porque se salta muchas cosas que no le interesan, manipula y se olvida que me puso los cuernos", dejó muy claro el excuñado de José Fernando Ortega.

"En cuanto al aborto, yo la respeto si ella quiere hablar, pero yo nunca he hablado de ese tema ni pienso hablar". Eso sí, dejó muy claro que Gloria "se olvida contar muchos puntos y detalles sobre ese tema que son interesantes". Además, y ante las preguntas de sus compañeros, aseguró que "en su momento lo hablamos y tomamos una decisión".

Una vez más, el colaborador de Sálvame sacó a relucir la figura de Ortega Cano. Y es que, según afirmó el propio protagonista de la historia, no entiende cómo una persona como el torero, pudo apoyar este acto.

"A mí, la gente que se da golpes de pecho diciendo que tiene mucha educación, muchos valores y muchos principios… Si soy afiliado a un partido como Vox, que está en contra del aborto, lo que no concibo es que se lleve a cabo".

Y, aunque el padre de José Fernando Ortega sabía lo que sucedió después de aquella feria, Kiko dejó muy claro que su familia desconocía este episodio y lamentó que se enteraran por la televisión. "Mi abuelo y mi madre se enteraron anoche".