José Fernando Ortega negocia con el médico al escuchar los gritos de su padre

José Fernando Ortega ha recibido un aviso que le ha pillado completamente desprevenido: tiene que estar ingresado un año más. En 2017, se dio cuenta de que no podía seguir frecuentando determinados hábitos y se puso en manos de profesionales. Su evolución ha sido favorable y ha experimentado un cambio muy positivo, pero los médicos creen que no es suficiente.

José Fernando Ortega reside en el centro San Juan de Dios, situado en la de las mejores zonas de Madrid, y está bien acompañado. Los especialistas que llevan su caso aseguran que su carácter ha mejorado y que ya no queda nada de su pasado conflictivo. Por eso, le dan permisos para que disfrute de su familia durante pequeñas temporadas, a pesar de que después deba regresar.

| Europa Press

José Fernando está preocupado por su padre, pues sabe que atraviesa una situación delicada que empeora por momentos. Ha negociado con sus médicos para poder visitar a Ortega Cano en las próximas semanas, pero antes deberá hacer grandes esfuerzos. Tiene que estar tranquilo y continuar con el tratamiento, ahora no puede flaquear porque está en un punto importante.

José Fernando ha escuchado a Ortega Cano gritar a un reportero de Sálvame que ha intentado hacerle una pregunta en tono amable. El torero está desesperado, no quiere saber nada de la prensa y no quiere que ningún periodista se acerque a él. “Quiero que me dejéis tranquilo, ahora mismo, quiero que me dejes tranquilo”, ha gritado muy alterado.

El hijo de Rocío Jurado ha adoptado la misma postura: no quiere saber nada de los medios de comunicación y no concederá ninguna entrevista. Antes de ingresar en el psiquiátrico, sí hablaba a cambio de dinero, pero se ha dado cuenta de que es un negocio peligroso. Las veces que ha salido de permiso ha mantenido las distancias, no ha vuelto a hacer caso a los reporteros.

José Fernando conoce los problemas de Ortega Cano

José Fernando sabe que la revista Lecturas ha publicado una información que no deja en buen lugar a su hermana. Supuestamente Gloria Camila tuvo una fuerte discusión con Ana María Aldón que terminó de la peor forma: con Ortega fuera de la casa familiar. El maestro, al grito de “eso es mentira”, ha dejado claro que todo lo que se está contando no se ajusta a la realidad.

| GTRES

El colombiano ha mantenido una conversación con sus responsables, quienes le han informado de lo que sucederá próximamente. Tiene que seguir ingresado en el centro porque todavía le queda camino por recorrer, pero está haciendo muchos méritos. Los médicos están muy contentos con su evolución y aseguran que será libre más pronto de lo que todos piensan.

José ha tenido mala prensa durante mucho tiempo, pues le acusaban de aprovecharse de la fama de su familia. Ortega Cano no tuvo más remedio que tomar el control del patrimonio que había heredado de Rocío Jurado para que no lo derrochara. Supuestamente, le ha comprado una casa para que pueda vivir allí cuando los especialistas lo consideren oportuno.

José Fernando contó la verdad antes de ingresar

José Fernando mantuvo una charla con la revista Diez Minutos antes de comenzar su recuperación y contó todo lo que sabía. Dejó claro que Fidel Albiac no era tan malo como querían dar a entender, incluso, habló bien de su hermana Rociíto. Aseguró que iba a ir a su boda, pero, en el último momento, cambió de opinión y no se presentó al evento.

El hijo del torero sabe lo que tiene que hacer para poder salir del centro: no alterarse y continuar por el buen camino. Ha negociado muchos permisos y, si quiere ver a su padre, solamente necesita paciencia y buen comportamiento. Ortega Cano necesita ayuda, sus gritos delante de las cámaras de Sálvame demuestran que está al borde del precipicio.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón