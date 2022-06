José Fernando Ortega descubre que los problemas de su padre no tienen solución

José Fernando Ortega ha visto, nuevamente, cómo su familia está en el ojo de la polémica. Y es que a días de estrenarse la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco, se suma otra controversia familiar.

Hace unas semanas, salió a la luz la verdadera relación entre Ana María Aldón y Gloria Camila, hija de su marido Ortega Cano. Desde el momento en que se conocieron, ambas mostraron que las unía un vínculo de amistad muy especial.

De hecho, nadie dudaba de que no fuera así, ya que incluso la joven defendió públicamente en plató el concurso de su madrastra en Supervivientes.

Aunque, el pasado 26 de mayo, Gloria Camila acudía a Ya son las ocho para hablar del papel de Ana María en la Sálvame Fashion Week. La joven hablaba sin tapujos sobre lo que pensaba al respecto.

"Si me pides sinceridad al 100%, yo veo un superabrazo a Jorge Javier Vázquez que parece que son amigos desde hace 1.000 años, y luego a su marido, que va al plató…”, decía molesta.

Sin duda, unas palabras que no sentaron nada bien a la diseñadora, que cargaba duramente contra ella en Viva la Vida. "A lo mejor prefería que me tirara ahí encima de su padre", decía con un tono irónico.

Pese a que no se ha vuelto a hablar del tema, José Fernando sabe que esto ha causado un gran problema en su familia. Y no solo porque la relación entre ambas está más distante que nunca, sino porque la crisis matrimonial que había entre el extorero y la diseñadora, ha crecido aún más.

José Fernando conoce la grave crisis matrimonial

Desde hace tiempo se lleva comentando que el matrimonio entre Ortega Cano y Ana María Aldón "dependía de un hilo". No obstante, tras meses con esta situación, la pareja conseguía superar sus problemas.

Pero desde que sucedió el pique entre Gloria Camila y la diseñadora, José Fernando sabe otra vez que no están pasando por un buen momento. El conflicto entre ambas habría generado un gran disgusto al extorero.

Ortega Cano, que en un principio se había mantenido al margen, ahora habría tomado la postura de defender a la hermana de José Fernando. Una decisión que lo habría distanciado, aún más, de Ana María Aldón.

Muchos medios aseguran que su matrimonio está "en la cuerda floja", mientras que algunos culpan directamente a las hijas de ambos. Es decir, a Gema Aldón y a Gloria Camila.

Y es que la primogénita de Ana María Aldón colgó en redes sociales una polémica foto que mostraba su acuerdo con Rocío Carrasco. Una instantánea en que publicaba el tráiler de En nombre de Rocío, acompañado de las palabras "ella... fuerte y valiente".

Estas declaraciones, sin duda, hicieron que Gloria Camila estallara como nunca en Ya son las ocho. "No conoce a mi hermana Rocío... Me gustaría que fuese un apoyo de verdad y no por generar polémica", señaló seria.

José Fernando Ortega, en shock tras la ausencia de Ana María Aldón

José Fernando Ortega es consciente de que Ana María Aldón se encuentra en el borde del abismo. El joven sospecha que la diseñadora terminará por irse del núcleo familiar, ya que, desde luego, las polémicas constantes no ayudan.

Por otro lado, el padre de José Fernando no habría perdonado a su mujer que no asistiera a la graduación de Gloria, que se celebró este martes, 14 de junio. La joven colgaba un Instagram story junto a su padre y Marina, la empleada de hogar del torero.

Sin embargo, no había ni rastro de ni José Fernando ni Ana María Aldón. Se desconoce la ausencia del primero, pero todo indica que los motivos de la diseñadora son claros.

Evidentemente, la mujer del diestro habría faltado por sus rencillas con Gloria Camila. De este modo, no quiso asistir a este acto para acabar de una vez por todas con estos rumores de separación.

Sin duda alguna, el tiempo dirá si al final el matrimonio decide seguir adelante o si, por el contrario, ponen punto y final a su historia de amor.