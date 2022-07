José Fernando Ortega, decepcionado al comprobar que su familia no quiere saber nada

José Fernando Ortega no se puede creer todo lo que está pasando dentro de su familia. Y es que, desde hace varias semanas, este mediático clan se ha convertido en el centro de todas las miradas.

Hace algo más de un mes, Ana María Aldóndecidió coger las maletas y desaparecer del mapa y, desde entonces, los Ortega no han dejado de protagonizar las diferentes revistas y programas del corazón de nuestro país.

Ahora, y con la diseñadora de vuelta, José Fernando Ortega no ha podido ocultar su preocupación al darse cuenta de que su familia no quiere saber nada del estado personal de la mujer de su padre.

José Fernando Ortega por fin sabe toda la verdad

José Fernando Ortega se ha enterado ya de lo que está pasando en su casa. Y es que, desde hace varios meses, los rumores de separación entre su padre y Ana María Aldón no han dejado de crecer.

A pesar de que el propio Ortega Cano salió públicamente a desmentir dicha información, este domingo, 24 de julio, la colaboradora de Viva la vida acudió al último programa del formato para aclarar este punto de una vez por todas.

"Estoy diciendo que no, pero hay otra gente que dice que sí. ¿Qué hago yo? Estoy muy cansada. Afortunadamente, estoy dando pasos hacia delante y, de momento, no han acabado conmigo".

"Mi marido y yo tenemos la comunicación que tenemos que tener, no significa que no tengamos contacto porque no nos vean juntos. A mí ahora es cuando se me está empezando a ver porque yo ya estoy haciendo esfuerzos para hacer cosas que hace 20 días era incapaz de hacer".

Aunque ha asegurado que el padre de José Fernando Ortega le está apoyando en todas sus decisiones, ha dejado caer que "ya no espero nada de nadie".

"Ya no espero, ni necesito, que mi marido me defienda de nadie. No se me quita de la cabeza en el momento en el que llama un sobrino nieto de él para llamarme sinvergüenza y mi marido entra para darle un beso a él y a su madre. Yo ya no necesito eso".

José Fernando Ortega se entera de los planes de su madrastra

Además, José Fernando Ortega ha podido conocer cuáles son los verdaderos planes de Ana María Aldón. Y es que, desde hace varios días, los rumores de que está buscando piso lejos de la vivienda familiar no han dejado de crecer.

"Parece que todo apunta a lo mismo. A mí no me gustaría decirle a ningún colaborador que no tiene razón porque es algo que a ellos les ha llegado, pero la realidad es nuestra y lo que nosotros vivimos es distinto", ha comenzado diciendo la colaboradora de televisión.

"Yo te confirmo que seguimos en la misma casa y estar, estamos, pero ahora mismo mi prioridad soy yo. Esto es algo que él está respetando porque me está viendo y sabe que no estoy bien. Si, en algún momento, tenemos que dar una información, seremos nosotros los que la daremos".

Pero, a pesar de haber confirmado que sigue bajo el mismo techo que el padre de José Fernando Ortega, la diseñadora ha asegurado que la información que dio este viernes, 22 de julio, Paloma García Pelayo es verdad.

Al parecer, la exsuperviviente lleva un tiempo buscando una casa independiente a la de su marido, pero todavía no ha dado con lo que quiere.

"Eso no es nuevo, vosotros ya sabíais que yo estaba buscando una casa, pero eso es al margen de la situación personal que yo tenga en estos momentos. Busco una casa para tener un techo en el que tener mi independencia, para hacer allí lo que yo quiera hacer, ya sea montar un taller de costura o para que mi familia se quede ahí si vienen a verme".

"Aún no he encontrado la casa porque en estos momentos no es la prioridad que tengo, estoy más pendiente de otras cosas", ha sentenciado la tertuliana de Telecinco.