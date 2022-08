José Fernando Ortega confirma que el médico lo ha logrado y que pronto serán uno más

José Fernando Ortega es uno de los rostros más polémicos de la prensa del corazón porque su pasado ha estado marcado por el conflicto. En 2017, ingresó en el centro psiquiátrico San Juan de Dios y, desde entonces, está en manos de los mejores especialistas. Va resolviendo sus problemas poco a poco y sus responsables tienen buenas noticias: está a punto de recuperarse.

José Fernando Ortega es consciente de que su hermana Rociíto ha atravesado muchos problemas y se ha solidarizado con la situación. Afortunadamente, el médico también tiene algo bueno que contar sobre ella: su tratamiento ha llegado a buen puerto. La exmujer de Antonio David Flores está más fuerte que nunca y pronto podrá reencontrarse con su hermano.

José Fernando ha confirmado, gracias al documental En el nombre de Rocío, que pronto serán uno más en casa porque su hermana le ha perdonado. Rociíto entiende los problemas del colombiano y reconoce que ha cometido errores, pero ha dejado clara una cosa. Asegura que es el más honesto de su familia, pues nunca ha intentado hacerle daño a nadie.

José Fernando puede estar tranquilo, Carrasco le ha dejado en buen lugar durante la emisión de su nuevo programa. “Es un tío muy noble, con un gran corazón”, ha explicado Rocío mientras recordaba lo que ha vivido junto al joven. Se ha puesto en su lugar y ha admitido que su vida tampoco ha sido fácil, pues tuvo que despedirse de 'La más grande' cuando era un niño.

La esposa de Fidel Albiac piensa que su familiar “se ha autodestruido” porque no ha sabido asimilar lo que estaba sucediendo en su vida. Llegó a España siendo demasiado joven y, de un momento a otro, se convirtió en un rostro popular, las cámaras seguían todos sus pasos. Cuando aceptó a qué familia pertenecía, recibió otro golpe: Rocío Jurado, la matriarca, falleció por un cáncer de páncreas.

José Fernando Ortega quiere volver a abrazar a Rociíto

José Fernando sabe lo que hará cuando pueda salir del psiquiátrico: se reunirá con su hermana Rocío y mantendrán una conversación. Pronto serán uno más en la familia, una familia que cada vez está más revuelta porque todos los secretos están saliendo a la luz. Carrasco ha señalado a Ortega Cano porque piensa que es el responsable de muchos de sus problemas.

José sabe que sus hermanas tenían buena relación, de hecho, estuvieron muy unidas después de la muerte de 'La más grande'. El problema es que Ortega Cano le frenó los pies a Rociíto y le prohibió que se involucrara en la educación de Gloria Camila. Desde entonces, no tienen contacto y la influencer piensa que Carrasco le ha dado de lado sin ningún motivo.

“A la Gloria que yo recuerdo es esa Gloria que era pizpireta, graciosa, lista, muy inteligente y zalamera”, comenta la ex de Antonio David. Asegura que le hubiera encantado seguir teniendo relación con ella, pero el torero se metió en medio y tomó cartas en el asunto. El vínculo se ha roto, aunque ninguna de las dos descarta mantener una conversación en un futuro para solucionar las diferencias que les separan.

José Fernando sabe que su hermana ha estado enferma

José Fernando está teniendo mucho aguante, quizá sea el único que haya comprendido la enfermedad de Rociíto. Ella misma ha reconocido que ha padecido un trastorno serio, por eso, no está preparada para dar pasos que le resulten demasiado duros. “Quien no lo entienda es que no ha tenido una enfermedad o un problema mental o nunca se ha visto inmerso en una depresión”.

El hijo de 'La más grande' ha protagonizado grandes conflictos con la justicia, pero es cierto que siempre ha dejado a su familia al margen. Nunca se ha sentado en ningún plató para hablar de temas personales y tampoco ha concedido entrevistas atacando a nadie. Por eso, su entorno asegura que es una gran persona, a pesar de que haya elegido caminos peligrosos.