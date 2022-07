José Fernando, preocupado por su hermano al descubrir que nadie puede ayudarle

José Fernando está atento de todos los pasos que hace su padre, José Ortega Cano. Y es que, en plena crisis matrimonial, el extorero ha vuelto a aparecer públicamente y ha hecho saltar todas las alarmas, además de preocupar a su joven hijo.

Tras unos meses intensos y llenos de rumores que apuntan a una posible separación entre Ana María Aldón y Ortega Cano, este último ha vuelto a estar en el punto de mira. Como era de esperar, los periodistas no pierden oportunidad en vigilar sus movimientos y descubrir, de una vez por todas, si ha decidido poner punto y final a su matrimonio.

Lo cierto es que, desde que el extorero entró en directo a Ya son las ocho, programa ya extinto en el que colaboraba Gloria Camila, todo en su vida se torció. "Pido a mi hija, a mi mujer y a todo el mundo que me dejen vivir tranquilo, ¡que dejen de hablar de mí!". Estas fueron las palabras que provocaron que la diseñadora dejara repentinamente de aparecer públicamente.

La exsuperviviente, quien colaboraba en Viva la vida, no cumplió con su cita profesional y dejaba plantados a sus compañeros hace unas semanas sin dar explicaciones al respecto. A partir de entonces, ha reinado el hermetismo en torno a la vida conyugal de la pareja.

Lo cierto es que José Fernando sabe que conforme van saliendo a la luz más datos sobre su familia, más parecen apuntar a que las habladurías son ciertas. Sobre todo, ahora que ha descubierto dónde se encuentra su padre.

Ortega Cano huye de Madrid sin Ana María Aldón

José Fernando es el hijo más discreto de Ortega Cano y Rocío Jurado. Desde que empezó a estar en el foco de atención involuntariamente, siempre ha preferido mantenerse al margen de la polémica.

Por esta razón, no es de extrañar que no se haya implicado en estos asuntos familiares. No obstante, aunque no desee protagonizar ningún escándalo, es consciente de todo lo que sucede en torno a su núcleo, sobre todo, en la vida de su padre y madrastra.

Como cada año, es habitual que Ortega Cano se desplace hasta Chipiona para disfrutar de sus vacaciones de verano. En los últimos años, siempre ha estado acompañado de su hijo José Fernando y su mujer Ana María.

Sin embargo, en este caso no ha sido así y únicamente se ha visto al padre de José Fernando al lado del menor, sin rastro de la diseñadora. El viudo de Rocío Jurado, con un semblante serio, paseaba en bicicleta por las calles de Costa Ballena con su pequeño.

Ana María, más alejada que nunca de su marido

Lo cierto es que esto ha hecho aumentar aún más los rumores de crisis que no tienen intención de cesar al menos por lo pronto. Y es que Ana María unas semanas atrás también decidía viajar hasta la ciudad gaditana con el hermano del joven.

Del mismo modo que su marido, los paparazzis la pillaron con un rostro desanimado y con cierto aire de tristeza. Evidentemente, en ese lugar no había ni rastro de Ortega, quien se encontraba en su vivienda de Madrid.

Por este motivo es todo un misterio que la pareja haya decidido emprender sus vacaciones por separado a tan solo unas semanas de diferencia. Además, por aquel entonces la diseñadora había recibido su baja médica y no le había supuesto un impedimento visitar la ciudad natal de 'La más grande'.

Una razón por la que no habría ninguna excusa aparente de su ausencia en estas vacaciones.

José Fernando, testigo de la dura situación familiar

No cabe duda de que José Fernando sabe que la tensión va creciendo por momentos. Por otro lado, el joven conoce el motivo exacto del porqué el matrimonio está en su peor momento.

En Viva la vida, Emma García confesó que, efectivamente, la polémica llamada de Ortega Cano al programa Ya son las ochofue la gota que colmó el vaso.

"Ocurre algo, una situación en casa y es lo que hace que Ana María toque fondo y salga de casa", comentaba la periodista sin querer indagar en más detalles. De hecho, a la diseñadora le han recomendado no "atender llamadas" y "reposo absoluto" con el propósito de que esté lo más alejada posible de todos los medios.

Por otro lado, el mismo extorero no solo tiene que lidiar con su situación matrimonial, sino también el hecho de que su nombre esté siempre en boca de los programas de Telecinco.

Asimismo, José Fernando sabe que su padre se encuentra en una complicada época por la emisión de En el nombre de Rocío. Hasta el momento, la mayoría de los episodios de la docuserie de Rociíto han ido dedicados al diestro, ya que arremeten duramente contra su persona.

Por lo que el padre de Gloria Camila tiene los nervios a flor de piel y está exhausto del escándalo que lo rodea continuamente. Sin duda alguna, no sorprende a nadie que Ortega Cano haya querido escaparse unos días con el fin de desconectar del foco mediático.