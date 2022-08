José Fernando Ortega cambia para siempre y sale del psiquiátrico para ayudar su padre

En los últimos meses, el clan Ortega Cano ha tenido que lidiar prácticamente a diario con una serie de polémicas que han ido surgiendo en torno a sus familiares más mediáticos. Desde luego, José Fernando ha sido la excepción en toda regla porque el joven se mantiene alejado de la pequeña pantalla.

Sin embargo, miembros de su familia como su padre, José Ortega Cano, su hermana, Gloria Camila y su madrastra, Ana María Aldón, han optado por avivar el conflicto. Toda esta situación empezó cuando se hizo pública tanto la crisis matrimonial entre el extorero y la diseñadora, como la mala relación entre esta última y la influencer.

Mientras que los medios querían averiguar de una vez por todas cómo iba a terminar toda esta historia, ellos, por su parte, preferían guardar silencio. Eso sí, tras semanas sin pronunciarse del todo, ya que en ocasiones iban ofreciendo pequeños detalles, por fin, Ana María Aldón ha hablado sobre la tensión familiar en Ya es verano. Pero, durante su entrevista, ha descubierto en directo una "traición" por parte de su marido e hijastros.

José Fernando se reencuentra con su familia en plena entrevista de su madrastra

Justamente, el domingo, 21 de agosto, la exsuperviviente se sentaba en el plató del reciente programa de Telecinco para sincerarse respecto a cómo había pasado estas semanas alejada de los medios. Sin duda, su vuelta iba a dar mucho de que hablar porque todo el mundo estaba deseando descubrir si, finalmente, la diseñadora iba a divorciarse del padre de José Fernando.

Y, aunque dijo que no había hablado con José Ortega Cano sobre este tema, sí dio a entender de que la separación se podría dar en cualquier momento. "Mi marido puede dejar un día de ser mi marido, pero nunca va a dejar de ser el padre de mi hijo".

"Eso está por encima de todo, eso para mí es lo que tiene más valor y no lo va a romper nadie... Ahora estoy más enamorada de mí", respondía tajantemente. Eso sí, mientras que la diseñadora se sinceraba, parte de su familia hacía un plan sin ella.

Asimismo, a primera hora de la tarde, Gloria Camila y su padre fueron a recoger a José Fernando, que salía de la estación de Atocha para volver al centro sanitario donde reside. Por otro lado, el novio de la influencer también asistía a la cita familiar.

Nada más llegar al lugar donde se encontraba José Fernando, la joven se bajó del coche para ayudar a su hermano con las maletas. Después, acompañaban al hijo de 'La más grande' al Centro Psiquiátrico San Juan de Dios de Ciempozuelos (Madrid).

Tras unas semanas de vacaciones junto a Michu y su hija, el joven reaparecía con un cambio de look, ya que ahora luce un peinado de color platino.

Como era de esperar, los periodistas capturaron el reencuentro familiar y no dudaron en proyectar las imágenes que habían conseguido en Ya es verano. De manera que la madre de Gema Aldón tuvo que opinar al respecto.

"No me han invitado, querrá estar con sus hijos", contestaba sin añadir más explicaciones. Aunque Ana María Aldón se mostraba tranquila ante esta información, lo cierto es que su semblante se volvió más tenso, ya que se enteraba en directo sobre este plan familiar.

Ana María Aldón, en contra de la entrevista de su hija

Sin duda alguna, la intervención de la madrastra de José Fernando Ortega fue una de las más esperadas de los últimos tiempos. Lo cierto es que, a pesar de dar nuevos detalles sobre la compleja situación que está atravesando, todavía seguía sin sincerarse del todo.

Otro de los temas polémicos que no dudó en opinar fue sobre la entrevista de su hija, Gema Aldón, en Sálvame Deluxe. Asimismo, la diseñadora confesó que no la agradó que se sentara en el espacio, pero que no podía impedírselo porque es mayor de edad.

"Es independiente, preferiría que se mantuviese al margen. No habla por mi boca, fue y sabía que yo no estaba de acuerdo", comentaba al respecto. Eso sí, no dudó en explicar que su hija había sido su gran apoyo en estos tiempos difíciles que está atravesando respecto a su matrimonio.

Desde luego, cada vez más, este conflicto familiar se hace más grande. Y, aunque ya se conocen nuevos datos, todavía queda esperar la decisión final que tomará la pareja respecto a su relación. O, incluso, también cómo terminará todo este escándalo que hay entre la exsuperviviente y la hermana de José Fernando.