José Fernando y las lágrimas que demuestran que el tratamiento debe continuar

José Fernando está muy preocupado por todo lo que está pasando en los últimos días y se acaba de dar cuenta de que todo esto no ha hecho más que empezar.

En plena recuperación de su problema de adicciones, el hijo de Rocío Jurado y el resto de su familia están pasando por uno de los momentos más delicados de toda su vida. Y es que, después de casi un mes desaparecida, Ana María Aldón ha regresado.

Este sábado, 16 de julio, la diseñadora dejó a José Fernando sin palabras con la esperada entrevista que concedió al programa Déjate querer. Durante su primera intervención televisiva tras su retiro, la tertuliana hizo grandes revelaciones sobre todo lo que había pasado.

"No estoy enfadada, estoy triste. He aguantado mucho y él también, pero ha llegado un momento que no he podido más", aseguró visiblemente afectada.

La tertuliana de Telecinco aprovechó la ocasión para dejar claro que está trabajando para no volver a permitir "faltas de respeto" hacia ella. Además, le pidió públicamente a su marido que comenzase a "poner límites, decir esta es mi mujer y la respetáis".

Pero, sin duda, una de las personas que salió peor paradas fue Gloria Camila. Aunque no la señaló directamente, la entrevistada insinuó que la hermana de José Fernando es una de las personas que no le han puesto nada fácil la convivencia desde que comenzó su matrimonio con el torero.

Ahora, el hijo del torero se acaba de dar cuenta de que las lágrimas de la mujer de su padre son reales. Además, debe continuar con su tratamiento para que las cosas vuelvan a ser como eran antes.

José Fernando ve a Ana María totalmente devastada

José Fernando no esperaba encontrarse a Ana María Aldón en este estado. Y es que, a pesar de que sabía que no estaba pasando por un buen momento, la colaboradora de televisión dejó a todos sus seres queridos sin palabras al ver el delicado estado en el que se encuentra.

Este domingo, 17 de julio, la todavía mujer del diestro reapareció en Viva la vida para responder a todas las preguntas de sus compañeros de trabajo. Nada más comenzar la emisión de este programa, Emma García se trasladó hasta la habitación de un hotel en busca de la televisiva. Allí, la periodista pudo hacerle algunas preguntas a Ana María Aldón.

La presentadora del formato quiso saber por qué no había cogido el teléfono durante todo este tiempo. "No tengo teléfono. No soporto ni el sonido".

Sin embargo, la diseñadora dejó muy claro que ella quería volver a su puesto de trabajo, y mucho más después de que saliera a la luz la posible cancelación de Viva la vida. "Mi contrato terminaba el 30 de junio, pero yo quería seguir. Estoy rota y en pedazos, pero aquí estoy".

Tras este íntimo momento, ambas se trasladaron al plató del programa donde se reencontró con todos sus compañeros. "Por un momento pensé que no volvería a verles".

Una vez allí, Emma le preguntó cuál fue el detonante de toda esta situación. Pero, en contra de lo que se pensaba, no fue la famosa llamada del torero la que "colmó el vaso".

"Sabía que me iba a pasar esto porque el vaso estaba muy lleno. Pasan cosas con agentes externos y llega un momento en el que digo 'hasta aquí llego'", apuntó, dejando a José Fernando totalmente descolocado.

"Llega un punto en el que no aguanto según qué cosas, pero no tiene que ver con mi marido", quiso apuntar a continuación.

A pesar de todo lo que ha sucedido, la diseñadora aseguró que, aunque sí existe una crisis con el torero, "no hay separación física ni de ningún tipo".

"Lo que tiene que haber es una eminente recuperación por mi parte. Cuando alguien se pone malo, se recupera y pone todos los medios, y yo estoy haciendo lo mismo. Estoy en el momento en el que tengo mirar por mi salud mental y trabajo para ello; y lo demás no es que no me importe, sino que sé cuál es mi prioridad".

