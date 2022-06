José Fernando y su hija se preparan para lo peor después de filtrarse la enfermedad

José Fernando Ortega está preocupado porque ha llegado la fecha clave: se acerca el momento que todos estaban esperando. Los médicos harán un balance de su tratamiento y decidirán si está preparado para abandonar el centro en el que internó hace años. Según ha salido publicado, es un joven completamente renovado y se ha dado cuenta de que debe cambiar de vida.

José Fernando Ortega tiene una hija con su primera novia estable, la niña se llama María del Rocío y está plenamente integrada en la familia. El hermano de Rociíto quiere dejar atrás sus problemas para poder dedicarse a su pequeña en cuerpo y alma, pero no le será fácil. Hay muchos periodistas que quieren hablar con él porque lleva aislado desde 2014 y su testimonio es muy interesante.

| Europa Press

José ha dejado atrás su pasado conflictivo gracias a su hermana Gloria Camila, quien tampoco ha tenido una vida sencilla. La colaboradora filtró que su exnovio Kiko Jiménez le había provocado una enfermedad, por eso no quería saber nada de él.

“Durante tres años lo he estado pasando mal porque este señor ha estado en un plató poniéndome a parir y hablando mal de mi familia. Por culpa de ese señor he tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos”, explicó Gloria en Ya son las 8. Mientras tanto tuvo que lidiar con la situación que había creado su hermano, pero no le dio la espalda en ningún momento.

José está a punto de abandonar el centro en el que se está rehabilitando, aunque todavía se desconoce la fecha exacta. La Vanguardia publicó en junio de 2021 que solamente le faltaba un año, así que el gran momento está más cerca de lo que parece. En Telecinco aseguran que está deseando empezar una nueva vida junto a su hija y que hay posibilidades de que se instale en Madrid.

José Fernando Ortega asume las malas noticias

José está preocupado porque su hermana Rociíto regresará a Telecinco con un documental que promete revolucionarlo todo. Se llama En el nombre de Rocío y supuestamente marcará un antes y un después en la prensa del corazón. El colombiano tendrá que lidiar con la situación justo después de salir del psiquiátrico, un reto bastante complicado y peligroso.

| Europa Press

José Fernando tuvo buena relación con Kiko Jiménez en el pasado y jamás hubiera imaginado que iba a traicionar a su familia. Gloria Camila, tía de la joven María del Rocío, ha padecido una enfermedad muy complicada tras los atrevimientos del colaborador. Kiko niega que la responsabilidad sea suya, de hecho concedió una entrevista en Lecturas contestando a su exnovia.

El hijo de Rocío Jurado ha protagonizado grandes escándalos desde que cumplió la mayoría de edad, aunque ya ha aprendido la lección. Fue detenido por primera vez en 2013 y desde entonces la estabilidad de la familia no ha vuelto a ser la misma. Afortunadamente, ha tomado consciencia de la realidad, entre otras cosas, porque es padre y quiere ejercer como tal.

José Fernando Ortega aclarará el gran rumor

José empezó a salir con Michu, su primera novia estable, en 2013 y poco después decidieron ser padres. Gloria Camila nunca vio con buenos ojos esta relación porque pensaba que estaba motivada por ciertos intereses, pero adora a su sobrina.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

La pequeña María del Rocío podría estar preocupada, pues en pocas semanas volverá a estar en la portada de todos los medios. Su madre le ha sacado en varias publicaciones, así que el público se sentirá en la libertad de hablar de ella.

El hermano de Rociíto deberá explicar si continúa con Michu o si han roto, tal y como afirmó Ana María Aldón en Viva la Vida. Ha estado aislado y no ha podido aclarar ninguna polémica, pero es posible que haya llegado el momento de contar la verdad. No sería la primera vez que concede una entrevista en alguna revista importante, así que está preparado para lo peor.