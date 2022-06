José Fernando habla con sus médicos y acepta que lo peor está por llegar

José Fernando nació en Colombia, pero cuando era muy pequeño se trasladó a España y desde entonces se convirtió en un rostro muy mediático. Es hijo de Rocío Jurado, la cantante más famosa de la época, así que ha crecido rodeado de fama y de preguntas incómodas. Su vida no ha sido fácil, por eso su padre decidió internarle en 2014 para que superara ciertos problemas.

José Fernando, según su familia, está siguiendo un tratamiento estricto y gracias a su espíritu de superación está dejando atrás su enfermedad. Se ha reunido con sus médicos porque últimamente está disfrutando de muchos permisos y la libertad está cada vez más cerca. El joven podrá disfrutar de su hija María del Rocío en cuestión de meses, aunque lo peor está por llegar.

| La Noticia Digital

José ha recibido una noticia desconcertante: su hermana Rociíto está a punto de publicar un nuevo documental que podría ser definitivo. Tiene intención de airear un testamento secreto de Rocío Jurado, documento que demostraría las malas intenciones de Ortega Cano. Por si todo esto fuera poco, una nueva persona se ha sumado a la ecuación y está dando muchos problemas.

José sabe que Gema, la hija de Ana María Aldón, ha usado sus redes sociales para mandar mensajes de ánimo a Rocío Carrasco. Nadie entiende este comportamiento, pues Rociíto está poniendo en duda la honestidad de Ortega Cano. El entorno del torero debería estar unido y parece que cada uno está por su lado, de ahí que la situación sea tan peligrosa.

La hermanastra del colombiano ha usado sus redes sociales para escribir: “Ella, fuerte y valiente, ya no la callan”. Estas palabras van dirigidas a Rociíto, quien ha prometido que demostrará las malas intenciones de las personas que estaban cerca de la Más Grande. Los hermanos de la cantante, Amador y Gloria Mohedano, todavía no han respondido y no saben cómo reaccionar.

José Fernando quiere abandonar el psiquiátrico

José estaría encantado de completar su tratamiento a tiempo para estar cerca de su padre cuando se estrene el programa de Rocío. Sin embargo, está en un momento crítico y no puede sobresaltarse, por eso es necesario que mantenga la prudencia. Cualquier contrapasamiento podría echar a perder todo lo que ha avanzado en los últimos meses.

| Europa Press

El hijo de Ortega Cano ha asumido que tiene por delante una etapa complicada, pues van a remover sentimientos muy profundos. Según contaron el pasado año, en junio de 2022 estaba previsto que terminase su tratamiento, pero la fecha podría retrasarse. Rociíto está tocando temas delicados y quizá sea mejor que su hermano esté protegido.

José, mucho antes de ingresar en el psiquiátrico, reconoció en la revista Diez Minutos que tenía relación con su hermana Rociíto. Habló bien de Fidel Albiac y aseguró que los tres disfrutaban de una conexión muy especial, pero nadie le creyó. Por aquel entonces estaba atravesando unas circunstancias concretas y el público pensó que solo quería protagonismo a cambio de dinero.

José Fernando confió en Rociíto y Fidel

José tenía buena relación con Fidel Albiac y nunca imaginó que iba a convertirse en el personaje más deseado. El abogado no quiere hablar con ningún periodista, por eso su mujer ha tomado las riendas y está dispuesta a contar la verdad. El problema es que esta verdad va a dañar a personas inocentes y algunas atraviesan una situación vulnerable.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

El colombiano necesita tranquilidad para terminar de recuperarse y los médicos le habrían advertido de que recibirá noticias desconcertantes. Su familia está sufriendo y es normal que se sienta afectado, pero debe centrarse en su salud. Lo más importante para Ortega Cano, mucho más que el tratamiento de Rocío Jurado, es que el joven vuelva a estar sano.