José Fernando y Gloria Camila desvelan qué hizo Rocío Jurado con su madre biológica

José Fernando está atravesando una etapa delicada, por fin puede abandonar su centro psiquiátrico y ahora tiene un nuevo problema. Gloria Camila también ha salido salpicada de este embrollo y ha optado por desaparecer hasta que haya pasado la tormenta. Así que Ortega Cano no ha tenido más remedio que dar un golpe en la mesa y lanzar un mensaje a sus detractores.

José Fernando, según contó el periodista Jesús Mariñas, habló de su proceso de adopción con personas que después filtraron demasiados datos. Supuestamente Rocío Jurado no estaba del todo ilusionada con volver a ser madre, lo hizo para cumplir los deseos de Ortega Cano. Eso no quiere decir que no quisiera a sus hijos, todo lo contrario: les amaba más que nadie.

José tuvo que ejercer de padre muy pronto porque la Más Grande murió y Ortega Cano ingresó en una cárcel de Zaragoza. No supo gestionar la situación y confió en las personas equivocadas, por eso desveló lo que había hecho la cantante con su madre real. Rocío conservó el nombre de los colombianos y no cometió ninguna irregularidad durante el proceso de adopción.

José sabe mejor que nadie que Jurado en un principio solo iba a adoptar a Gloria Camila, pero cuando le vio cambió de opinión. No quiso separar a los hermanos, así que la madre biológica de los jóvenes perdió a sus dos hijos en cuestión de segundos. Eso sí, todo se hizo de forma legal, no es cierto que Ortega Cano esté escondiendo algo ni que tenga miedo.

Gloria está más tranquila, ya sabe que su padre ha tomado las riendas de la situación y que los abogados de la familia están al tanto de todo. Tanto ella como su hermano han desvelado en la privacidad cómo se portó la cantante con su madre biológica. Al menos eso es lo que insinúan en Telecinco, por eso ahora hay tantos datos encima de la mesa.

José Fernando sabe dónde está Gloria Camila

José es consciente de que la situación de su hermana es realmente complicada, por eso ha decidido hacer un alto en el camino. Acaba de salir de un concurso de Telecinco y no se siente con fuerzas para dar explicaciones. Sus orígenes biológicos están en boca de todos y no se avergüenza, pero es un tema bastante doloroso para ella.

Gloria Camila está de acuerdo con Ortega, quien ha hablado con Aurelio Manzano para aclarar cuál es su postura en esta historia. Lo primero que ha hecho ha sido desconfiar de Diego Arrabal, el paparazzi que dice haber localizado a la mamá de sus hijos. Después ha prometido que llegará hasta el final y que no dejará que nadie haga daño a los suyos.

Los hermanos de Rociíto han atravesado momentos muy difíciles, de hecho ya eran famosos antes de aterrizar en España. José no supo gestionar la situación, por eso en 2014 decidió internar en un centro especializado para recuperarse. Ha tenido problemas con ciertas adicciones, pero ya está todo solucionado y se ha convertido en un hombre nuevo.

José Fernando tiene claro con quién debe hablar

José, según han contado en Telecinco, tiene claro que antes o después hablará con Rociíto porque él no tiene nada que reprocharle. Carrasco siempre ha hablado muy bien de él, de hecho le invitó a su boda con Fidel Albiac. Es evidente que cuando termine su tratamiento estará bastante perseguido, por eso debe tener tanto cuidado.

Gloria Camila respetará la voluntad de su hermano, pero ella tiene claro que no perdonará a la mujer de Fidel Albiac tan fácil. Ella también sabe cómo se gestó la llegada de sus hermanos a España, quizá también conozca a la madre real de los colombianos. La Más Grande hizo maravillas con ella, se portó muy bien, por eso es injusto que regrese en este momento.