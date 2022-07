José Coronado y el problema de salud que le persigue y no deja dormir a su hijo

José Coronado vive una de las mejores etapas de su vida. Sus éxitos profesionales cada vez son más numerosos, como hemos podido ver en la temporada televisiva que está a punto de terminar.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



El veterano actor español ha sido uno de los grandes protagonistas de la ficción por la que Mediaset ha apostado más fuerte en estos últimos meses.

Su interpretación en la serie Entrevías ha sido, sin duda, uno de los mejores papeles del galán español durante esta temporada. Además, el amor le ha dado otra oportunidad junto a Irene López y lo cierto es que el intérprete no puede estar más feliz en la actualidad.

José Coronado revive el momento más duro de su vida

Eso sí, en la vida de José Coronado no todo han sido sonrisas, ya que sufrió un problema grave que ahora recuerda con respeto. Este ha padecido diversos percances en su vida, y algunos a nivel de salud que casi acaban con él.

Coronado sufrió de lo lindo cuando se tuvo que enfrentar hace unos años a una dolencia que le puso más cerca de la muerte que de seguir viviendo.

| Europa Press

La realidad es que el actor de Telecinco no puede dejar de pensar en lo que le ocurrió hace cinco años. Concretamente, fue en abril de 2017 y todo ocurrió cuando estaba solo en su casa madrileña.

Lo cierto es que su hijo Nicolás se había ido al campo unos días para desconectar en vacaciones. Lo que ocurrió aquel día fue totalmente inesperado, y a Coronado se le ponen los pelos de punta al recordarlo.

El infarto que casi acaba con la vida del conocido actor

El actor español sufrió un infarto de miocardio agudo, empezó a sentir un dolor realmente intenso en su pecho. Por suerte para él, llego a tiempo a llamar a una ambulancia y lo siguiente que recuerda es que estaba en la sala de operaciones de un hospital.

| Europa Press

Fue operado de forma inmediata y los cirujanos tuvieron que incrustarle un 'stent', que es un dispositivo que permite a la arteria que se queda abierta. Así, puede circular la sangre perfectamente y se evitó el mal funcionamiento del sistema coronario del conocido actor.

“Me llamó media España, me sorprendió mucho que hubiese tanta gente que se preocupase por mí. Hasta amigos del colegio que tenía olvidados. Me han llegado más mensajes que cuando me dieron el Goya”, confesaba totalmente emocionado y agradecido con el apoyo de los que más le conocían en esos momentos críticos.

"Para mí el infarto ha sido una bendición, un premio en lugar de una putada"

De esta forma, al actor no le quedó otra que cambiar de forma radical sus malos hábitos de vida. Se vio obligado a tomar decisiones para evitar otro susto que podía ser mortal.

Así las cosas, este empezó a llevar una vida más saludable. Dejó de fumar, comenzó a llevar a cabo una buena alimentación y practicó deporte de forma habitual.

| Europa Press

Ahora, al bueno de Coronado le queda una lección de todo lo que sufrió en 2017. “Para mí el infarto ha sido una bendición, un premio en lugar de una putada. Me ha avisado el cuerpo en circunstancias favorables, porque así puedo poner remedio a tiempo”, puso de manifiesto el protagonista de Entrevías.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Olvidar ese día tan terrible no fue tarea sencilla. Tuvo que luchar contra sus miedos, volver a la rutina laboral y pelear contra una depresión. “Todos esos miedos me hicieron reflexionar y trabajar muchísimo para salir de esa oscuridad”, zanjaba el intérprete.