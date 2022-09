José Coronado deja de disimular y admite que lo de su hijo y Camilo Sesto es verdad

José Coronado es uno de los actores de mayor éxito y más queridos de nuestro país. Y también tiene una gran legión de fans su hijo mayor, Nicolás Coronado, que ha seguido sus pasos profesionales. Un joven este, de 34 años, que muy pronto podría sorprendernos con un trabajo relevante y que le daría una enorme repercusión.

Nos estamos refiriendo a que ha hecho el casting para convertirse en el cantante Camilo Sesto en una serie.

José Coronado es conocedor del reto de su hijo

El actor de Entrevías es consciente de que todo lo que le rodea suscita gran interés. Con esto nos referimos a su vida sentimental, a sus problemas de salud, a sus proyectos y también a sus vástagos. Y precisamente el mayor de estos se encuentra ahora de máxima actualidad.

El motivo es que, como te hemos indicado, estaría muy cerca de afrontar un reto muy importante como actor. Y es que, como ha publicado en exclusiva Informalia, Nicolás Coronado ha hecho recientemente un casting para interpretar a Camilo Sesto. Le daría vida en una miniserie que Atresmedia prepara y que giraría en torno a los años de más éxito del cantante ya desaparecido.

El hijo de José ha hablado con el citado medio sobre este reto y no ha negado que le encantaría ser el elegido para meterse en la piel del artista. Es más, al respecto ha dicho: “Sé que de entrada no me parezco nada, pero la caracterización hace maravillas. Mira lo que han hecho con Ana de Armas, transformada en Marilyn Monroe con un parecido extraordinario”.

Pero tendrá que esperar para ver si finalmente se le dan esta oportunidad o si la misma se le ofrece a otro de los actores que han hecho el casting. Y esto es algo que se conocerá muy pronto.

José Coronado sabe los detalles de la producción

El exmarido de Paola Dominguín tiene una relación muy estrecha con su hijo mayor. De ahí que haya estado al tanto de las pruebas que él ha realizado para la producción. Incluso le ha dado útiles consejos al respecto.

De igual modo, José ha conocido todos los detalles de esta ficción española que espera convertirse en un éxito de Atresmedia. Así, ha sabido que se compondrá de cuatro capítulos de 50 minutos de duración cada uno y que llevará por título Camilo Superstar. Un nombre este que viene a hacer un guiño al musical que el alicantino protagonizó en los 70 y que fue uno de sus grandes hitos: Jesucristo Superstar.

Tatiana Rodríguez y Marta Betoldi son las guionistas de esta serie que pretende adentrarse en la vida de quien fue un verdadero ídolo. Para ello se centrará en los años de mayor éxito que vivió. Y esto permitirá, al mismo tiempo, mostrar cómo era la situación política que se vivía en España en aquel entonces.

Coronado padre sabe que detrás de este interesante proyecto está también Buendía Estudios y que se desvelarán datos muy curiosos. Por ejemplo, los espectadores descubrirán que el citado artista luchó contra muchos obstáculos, incluida una amenaza de bomba, para triunfar en el teatro musical. Luchó por llevar a los escenarios la obra de Jesucristo que le dio una gran fama incluso fuera de nuestro país.

Todos estos detalles son los que se conocen de la nueva serie, que aún no tiene actor principal ni tampoco fecha de estreno. Eso sí, ya ha conseguido generar expectación.