José Antonio Avilés confiesa que quiso suicidarse y pone nombre al responsable

José Antonio Avilés, el cordobés más famoso de Telecinco, se ha sentado en el Polideluxe para conceder una entrevista bastante delicada. Ha respondido a preguntas muy duras, pero estaba deseando contar la verdad y poder empezar de cero: quiere ser un buen periodista. Ha demostrado que ha hecho varios intentos por ir a la universidad, aunque todavía no ha finalizado sus estudios.

José Antonio Avilés ha puesto las cartas sobre la mesa y ha demostrado que ya no tiene nada que esconder. El momento más duro ha sido cuando ha confesado que estuvo a punto de quitarse la vida porque no sabía cómo resolver sus problemas. Fue después de Supervivientes 2020, cunado salió expulsado y llegó a España para dar explicaciones.

José Antonio ha empezado la historia por el principio: estuvo a punto de rendirse porque no podía dejar de mentir y ha explicado el motivo. Se ha sincerado con los espectadores de Sábado Deluxe y ha desvelado por qué es “un mentiroso patológico”. Él mismo ha hablado en esos términos, reconoce que es un problema serio y que está intentando solucionarlo.

José Antonio se ha ganado a sus compañeros, pues le ha puesto nombre al responsable de todos sus dramas: el primer novio que tuvo. Según cuenta, “era una relación tóxica” y empezó a mentir para ganar dinero y estar a su nivel, pero no lo consiguió. Lo peor es que adquirió hábitos nocivos, de hecho ha reconocido que tuvo que desprenderse de ciertas adicciones.

José se vio obligado a mentir por culpa de su exnovio y esas mentiras fueron las que le incitaron a cometer una locura. Regresó de Supervivientes 2020 y se dio cuenta de que iba a tener muchas dificultades para continuar con su carrera.

“Cuando sales del concurso te acompaña una persona, tenía un redactor sombra que siempre estaba conmigo. Yo estaba en el hotel y había una terraza y en el cambio de turno cuando me quedo solo y lo tenía todo planeado. Me daba mucho miedo la realidad y pienso en tirarme por una terraza”, ha confesado.

José Antonio Avilés habla de las adicciones

José Antonio ha narrado su historia para que los espectadores se den cuenta de que las cosas no son tan fáciles como parece. Reconoce que tiene un problema con las mentiras, pero él no es el responsable de entrar en esa dinámica. Todo empezó porque se enamoró de la persona equivocada, una persona por la que hizo varias locuras.

“Con 19 años me enamoro y tengo una relación con una persona de 45 años, fue una situación complicada porque no era una relación sana. Pero no por la diferencia de edad sino por lo que hay en la relación. Al tiempo descubro que tiene ciertas adicciones y yo me meto ahí”, ha desvelado.

José ha explicado que esas mentiras se fueron haciendo cada vez más grandes, tanto que llegó un punto que no supo controlarlas. Cuando se dio cuenta de que se había buscado un gran problema quiso renunciar a todo, pero afortunadamente no lo hizo. Es un hombre fuerte y con muchas ganas, la ilusión es su seña de identidad.

José Antonio Avilés explica cómo era su consumo

José Antonio ha reconocido que fue adicto y ha sido muy generoso al dar ciertos detalles. Su exnovio le introdujo en ese mundo, pero tuvo la suerte de darse cuenta de que no era el camino correcto.

“Quiero llevar una vida de un tío con una edad que gana dinero y quiero tener dinero para tener también esa vida. Y a partir de ahí comienzan las mentiras y he consumido, eso es así. No te sé decir si mi consumo fue preocupante o no, pero me llevó a necesitar dinero para llevar ese tren de vida”.