José Antonio Avilés, a punto de ser novio del presentador con más dinero de Telecinco

José Antonio Avilés parece que siempre está en el punto de mira. Cuando no lo está por sus presuntas estafas, lo está por sus mentiras o por su histrionismo. Aunque en las últimas horas es noticia porque ha salido a la luz su tonteo con un famoso presentador de Mediaset.

En concreto, se ha revelado que estuvo ligando por una aplicación ni más ni menos que con Jorge Javier Vázquez.

José Antonio Avilés y su flirteo con Jorge Javier

El colaborador de Sálvame suele ser bastante cauto a la hora de hablar de su vida privada, después del último desengaño amoroso que tuvo. Sin embargo, no ha podido evitar hacer referencia a la misma tras una conversación en plató con Vázquez. Conversación que se ha iniciado cuando este le ha preguntado si tenía pareja y él ha respondido con un “Yo estoy libre y ya está”.

| Telecinco

Aquel le ha insistido en el asunto diciendo: “¿Pero quieres tener novio?”. A lo que ha contestado con un rotundo: “No, estoy muy bien como estoy”.

En este punto, José Antonio ha visto que el presentador ha sacado a la luz un asunto privado que les une. Y lo ha hecho partiendo de otra pregunta: “¿A ti cómo te gustan los hombres?”. Una cuestión que Avilés ha respondido diciendo: “Yo que sé, morenos, delgaditos”.

A lo que el catalán ha añadido: “Ten en cuenta que tú me hablaste por Grindr”. El colaborador se ha quedado estupefacto porque este dato viera la luz y solo ha podido decir: “Madre mía. Fue ya hace dos años”.

José Antonio Avilés, avergonzado ante el descubrimiento

El cordobés ha visto no solo que se ha descubierto que intentó ligar con Jorge Javier, también que se han dado detalles de lo sucedido. Y ha sido el presentador el que, ante la vergüenza del joven, los ha ofrecido: “Coincidimos en un Grindr. Yo tenía la foto de mi torso prevacaciones, no el de ahora, y él me escribió, pero no se le veía la foto de la cara”.

“Parece que a José Antonio le gustan maduritos”.

José Antonio Avilés parece que superado el sonrojo inicial se ha animado a hablar del asunto. Así, ha añadido: “Pues suerte tuviste de que no te mandara lo que habitualmente mando por esta aplicación”. El catalán ha querido saber qué envía y él ha sido tajante: “Pues lo que todo el mundo”.

| Instagram

Con estas palabras ha quedado claro que el joven suele remitir a sus ligues alguna imagen de sus atributos sexuales. Y esto ha dejado boquiabierto a Vázquez que ha reconocido algo: “Yo jamás he enviado fotos de mis cosas más íntimas”. Es más, ha dejado claro que tampoco ha mandado ninguna instantánea que pudiera provocar y animar a la otra persona a quedar.

Una confesión ante la que el colaborador le ha espetado: “Pues hijo, qué aburrido eres”. El conductor de Sálvame le ha respondido que ya ven su foto de perfil, conocen quién es y también saben si quieren tener una cita. No obstante, esta respuesta no ha convencido al andaluz, que le ha dicho: “Pero es que en la televisión no pueden verte lo que luego quieren verte después”.

De esta manera, ha salido a la luz que entre los dos pudo haber algo más que palabras fuera de los platós. Pero no sabemos el porqué al final no cuajó este contacto en la famosa app para ligar.