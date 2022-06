Jorge Javier Vázquez manda un mensaje a su ex y confiesa sus sentimientos

Si hay un presentador que ha durado años en el punto más álgido de la televisión, sin duda ese es Jorge Javier Vázquez. Centrado en su obra de teatro, el presentador sigue aun así llamando la atención por su trabajo en Sálvame. Pero el catalán, lejos de esa profesionalidad que tanto le caracteriza, también tiene sentimientos.

Hoy, Jorge Javier se ha abierto en canal y ha contado cosas de su vida sentimental que jamás antes había hecho públicas. Algunas de sus declaraciones han dejado a sus seguidores de piedra.

Jorge Javier, un hombre sentimental

Lejos de lo que pueda parecer cuando se encienden las cámaras, Jorge Javier es una las personas más sentimentales que existen en el mundo rosa. Harto de la profesionalidad y seriedad que conlleva un trabajo como el de presentador de Telecinco, se ha confesado. Y lo ha hecho hablando de sus sentimientos amorosos y lo que supuso para él tener una relación de más de 10 años.

“Tengo solo dos ex, y con el último he llegado a un nivel mucho más que de familia. No se acabó el amor, no podíamos estar juntos porque creo que con los años te vuelves un poco compañero de piso. Pero no sé si es un síntoma de inmadurez no aceptar que todo eso pase”, explica.

| Youtube: CadenaJuanjoVlog

El presentador confiesa que, para él, lo más importante es el sexo y que, cuando eso falla, mata fulminantemente la relación. “Lo que mata todo es el sexo, el sexo es el demonio porque es lo que separa siempre una relación. Al principio es efervescente y une mucho, y de repente va espaciándose cada vez más”.

“Llega un momento que lo haces porque la sociedad te lo dice, y lo que te apetece es ver una serie con tu pareja”, admitía el presentador a Vanity Fair. Jorge Javier ha confesado, además, que en más de una ocasión llegó a sentirse culpable por ello.

Pero el tiempo pasa, y aunque aún recuerda a su expareja con la que estuvo mucho tiempo saliendo, Jorge Javier ha intentado rehacer su vida.

El nuevo amor de Jorge Javier Vázquez

El presentador asume que, después de haber vivido dos experiencias muy intensas en el amor, ve muy negro su futuro amoroso. Su trabajo y su edad son dos de sus mayores hándicaps a la hora de ligar.

“A mí no se me acerca nadie, soy como una persona invisible. Ahí cuenta mucho la edad, no siento que tenga 51 años, pero la gente sí que lo ve. Tengo que ir a un bar o una discoteca en la que haya más jóvenes a los que les gusten mayores, me da un poco de pereza”, explica.

A pesar de ello, Jorge Javier no está triste. Ha sabido superar una etapa que a muchos no les gustaría nada atravesar: la soledad.

La soledad, la etapa superada de Jorge Javier

A pesar de lo que pueda parecer por ser uno de los presentadores con más fama, Jorge Javier está solo. Así defiende él la etapa de soledad en cuanto al amor se refiere.

“Uno tiene que tener la idea de que a lo mejor no aparece nadie en tu vida. Y es muy sano, porque esperar una pareja produce mucha infelicidad. Tienes que levantarte todas las mañanas sabiendo que vas a estar solo, y eso no tiene que producir tristeza”, explica.

Sin embargo, el presentador ha querido dejar claro que no todo lo ha superado en esta vida. De hecho, con todo el dolor que le produce, se ha abierto en canal y ha hablado de la peor etapa sentimental de su vida.

La peor etapa de Jorge

El periodista no ha hablado de sus anteriores relaciones, sino de la muerte de su mejor amiga, Mila Ximénez. Un gran batacazo que Jorge Javier intentó superar sin éxito. “Yo me lo pasaba bien antes, creo que antes de la pandemia y de la muerte de Mila”, explica.

| Mediaset

“Acabo de atravesar una crisis. La pandemia nos ha afectado muchísimo, y para mí, la muerte de Mila ha sido devastadora. Ha sido como quedarte sin ese brillo que te ofrece la vida. Este mes se cumple el año y con los años, lo mejor es no engañarte”, concluye.