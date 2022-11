Jorge Javier Vázquez desvela por primera vez por qué murió su padre

Sin duda alguna, para Jorge Javier Vázquez, este año ha sido uno de los peores de su vida. Y es que en junio del año pasado, el presentador tuvo que lidiar con la dura pérdida de una de sus amigas íntimas, Mila Ximénez, quien falleció a causa de un cáncer de pulmón.

De hecho, para el de Badalona fue tan sumamente duro que incluso confesó que no sabía que "se podía vivir con tanto dolor, con tan pocas ganas". "Me he dado cuenta que durante un año he estado muerto sentimentalmente, emocionalmente, sin sentir absolutamente nada", decía hace unos meses.

Tal y como él reveló, el fallecimiento de la colaboradora le dejó "muy trastocado y no pensaba que tanto". Asimismo, otro de los episodios que le marcó fue la trágica muerte de su padre, quien perdió la vida en 1997.

La muerte del padre de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez, pese a ser uno de los rostros más conocidos de Telecinco, siempre ha sido bastante celoso con su vida privada. En estas dos décadas que lleva trabajando en la pequeña pantalla, el filólogo rara vez ha hablado públicamente de su intimidad.

Desde luego, de quien el presentador de Sálvameha hablado largo y tendido en todo este tiempo ha sido de su madre, María Morales Martínez, con quien mantiene una relación muy estrecha. Para el catalán, la mujer que le dio la vida es un pilar fundamental de su vida, ya que siempre ha estado a su lado en sus momentos más duros.

Pero, lo cierto, es que de quien habla poco o prácticamente nada es de su padre, ya que es un tema bastante peliagudo para él. Por lo que se conoce, el progenitor de Jorge Javier Vázquez murió un 18 de marzo de 1997, a la edad de 59 años, debido a un tumor cerebral.

"Mi padre era muy estricto y severo, conmigo fue muy duro, pero no le tengo rencor ni odio en absoluto. Me dio rabia que se muriera tan joven y de un tumor. No pude tener conversaciones con él, pero tampoco las eché de menos", explicó por aquel entonces.

Según explicó el catalán, en un principio su progenitor nunca aceptó su homosexualidad, de manera que la relación entre ellos dos fue bastante tensa. "Yo era conocido por ser el marica del bloque. Mi padre era de esos que decía que prefería un hijo muerto antes que maricón, y eso lo tuve que escuchar varias veces en casa", reveló.

Justamente, para el de Badalona esta fecha no solo le marcó porque perdió a su progenitor, sino también por otro motivo. Y es que tal día como ese, en 2019, Jorge Javier Vázquez sufrió un ictus que casi le cuesta la vida.

Por suerte, el amigo de Belén Esteban consiguió recuperarse y volver a retomar su trabajo en Telecinco poco tiempo después. En el caso de su padre, este no corrió con la misma suerte.

Todas estas tristes vivencias están reflejadas en su último libro publicado, Antes del olvido, donde se ha sincerado como nunca sobre aquellos aspectos más privados de su vida. Como era de esperar, en una de las secciones de la mencionada obra, el catalán rinde homenaje a su amiga fallecida, Mila Ximénez.

Jorge Javier Vázquez: "la pérdida de Mila me dejó muerto en vida"

Buena prueba de que para Jorge Javier Vázquez la muerte de la colaboradora fue un duro golpe en su vida ha sido la exclusiva que acaba de conceder para Lecturas. En el día de hoy, 9 de noviembre, el filólogo ha protagonizado la portada de la mencionada revista, en la que se ha sincerado como nunca sobre lo que supuso para él este terrible episodio.

"La pérdida de Mila me dejó muerto en vida", era la frase en cuestión que se podía leer en primer plano. "He estado mucho tiempo sin sentir absolutamente nada. Yo creo que he tenido un bloqueo de emociones absoluto y es ahora cuando estoy haciendo el verdadero duelo, el de llorar", decía.

Asimismo, en su perfil de Instagram, el presentador también quiso confesarse respecto a esta exclusiva. "Me ha costado cincuenta y dos años y medio escribir Antes del olvido", escribía.

"Mila, si no te hubieras ido quizás no lo habría escrito. Porque desde donde estés me has ayudado a aceptarme de una vez por todas y espero que para siempre. Mañana comienza la aventura. Despegamos, Mila. Y recuerda que tu chico no te olvida. Te echo de menos, ya lo sabes.", zanjaba.

