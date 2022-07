Jorge Javier Vázquez cuenta la verdad después del beso que tanto le ha removido

Jorge Javier Vázquez tenía muy claro que lo suyo era la televisión. Prueba de ellos fue el éxito que cosechó durante su trabajo como presentador en Aquí hay tomate. Pero, después de tantos años de éxito televisivo, el presentador hoy en día llama más la atención por su vida privada.

De hecho, en las últimas semanas, sus gustos, así como sus relaciones sentimentales han sido objeto de titulares. Mucho más que su trabajo.

| Mediaset

Por sorpresa, esta vez, las dos cosas le han convertido en protagonista. ¿Qué ha pasado con Jorge Javier Vázquez?

Jorge Javier, el presentador más diferente

Es sin duda uno de los presentadores que más se ha alejado de los tipos de presentador que existían desde hace años. Desde que comenzó su vida profesional en el mundo de la televisión, dejó muy clara su condición sexual. Afortunadamente, a medida que avanzaban los años, esto no ha hecho más que vanagloriarle.

Ahora, Jorge Javier Vázquez es más famoso por su vida privada y sus relaciones sentimentales que por su trabajo como presentador de Sálvame. De hecho, es por un beso por lo que Jorge Javier Vázquez es protagonista hoy.

El beso que tanto le ha removido

Él siempre ha asegurado que, para las relaciones sentimentales, es muy selectivo. De hecho, tan solo se le ha conocido un amor formal, Paco, con quién estuvo más de diez años.

Desde entonces, se ha permitido el lujo de hablar de ‘affaires’, pero ninguno como el de su antigua relación. Hoy, ha sido un beso lo que le ha convertido en protagonista, aunque, esta vez nada tenía que ver con él.

El presentador de Supervivientes era testigo de cómo los concursantes del reality, durante las horas muertas, versionaban el juego de la botella. Un juego que provocó un beso inesperado entre dos concursantes del mismo sexo.

Jorge Javier reacciona como nunca

Las cámaras grababan el momentazo: en las imágenes, Yulen y Alejandro fieles a las reglas del juego, se besaban en la boca. “Giro la botella y esa persona tiene que decir algo bueno y algo malo de la otra. Pero al terminar, tienen que darse un piquito”, explicaba Anabel.

En cuestión de segundos, Yulen y Alejandro se besaban y la liaban en la isla. Nada más juntar sus labios, corrían despavoridos hacia el mar para lavarse la boca. Una actitud que no gustó nada a Nacho Palau, que les llamó “tontos”.

| Telecinco

Aunque lo peor estaba por llegar pues Jorge Javier también era protagonista del beso. Uno que tampoco gustó mucho al presentador.

Jorge Javier Vázquez se sincera

Nada más ver las imágenes, Jorge Javier Vázquez estallaba, y lo hacía de la mejor manera que sabe: tomándoselo con humor. “Madre mía como se escandalizan. En el fondo están encantados, les gusta besarse, le da morbo...montar ese escándalo por unos besos…”, explicaba Jorge Javier.

Tiene pocos reparos a la hora de hablar de sexo en televisión. Y menos en las revistas, donde actualmente colabora. En ellas, hace unas semanas, Jorge Javier se desahogaba y hablaba de su relación con Paco.

| Youtube: CadenaJuanjoVlog

“Tengo solo dos ex, y con el último he llegado a un nivel mucho más que de familia. No se acabó el amor, no podíamos estar juntos porque creo que con los años te vuelves un poco compañero de piso. Pero no sé si es un síntoma de inmadurez no aceptar que todo eso pase”, explicaba.

“Lo que mata todo es el sexo, el sexo es el demonio porque es lo que separa siempre una relación. Al principio es efervescente y une mucho, y de repente va espaciándose cada vez más”, concluía.

