Jorge Javier Vázquez confirma su enfermedad: preocupación en Telecinco

Jorge Javier Vázquez no levanta cabeza en los últimos tiempos y se ha vuelto a demostrar con el mensaje que ha compartido en sus redes sociales. Un clarificador mensaje que ha dejado patente que 2022 no es el mejor año del natural de Badalona en cuanto a su salud se refiere.

Jorge Javier es un presentador que siempre ha intentado sacar la cara positiva a sus problemas de salud. Y es que en los últimos años ha sufrido más de lo normal. Hay que destacar el problema más grave de todos ellos, que tuvo lugar cuando sufrió un ictus en 2019 y le apartó de la televisión durante un tiempo.

El comunicador, aunque es un hombre fuerte y de mentalidad positiva, también es humano. Si bien siempre intenta mantener la calma cuando vienen mal dadas, tiene sus debilidades como todos.

Jorge Javier confirma la enfermedad que deja a los suyos preocupados

El pasado verano veíamos a Jorge Javier sufrir un nuevo problema de salud cuando disfrutaba de unas plácidas vacaciones visitando Sudamérica.

Más concretamente, el presentador de Badalona estuvo un par de semanas recorriendo buena parte de Perú y las maravillas del país andino le dejaron impactado al bueno de Jorge Javier.

| Telecinco

Lo que nunca pudo imaginar es que durante su estancia allí, el presentador sufriese mal de altura. Con todo, se vio obligado a ingresar durante varios días para intranquilidad de los que más le quieren.

Sus seguidores no daban crédito al ver las fotografías que compartió este en su cuenta oficial de Instagram. En las mismas, se le veía tanto en una silla de ruedas como dentro de una cápsula donde intentaban tratarle de ese problema.

Un año de numerosos problemas para el presentador de Sálvame

Meses antes de este problema, hay que recordar que Jorge Javier se contagió de coronavirus. Y posteriormente a su recuperación volvió a caer por una faringitis post Covid que le tuvo fuera de la televisión unas semanas.

| Instagram

Hace unas horas, Jorge Javier ha hecho saltar todas las alarmas a sus seguidores después de que haya respondido a un mensaje privado que le ha enviado un usuario. El citado seguidor ponía de manifiesto que no le ve físicamente en buenas condiciones cuando sale en pantalla.

Jorge Javier Vázquez le ha respondido de la mejor forma, pero lo ha hecho desvelando que desde hace unos días sufre un virus que los médicos aún no han podido identificar.

"Tengo un virus que están intentando identificar"

Concretamente, las palabras que ha escrito el de Badalona respondiendo a este seguidor de Instagram han causado un gran impacto en su círculo más cercano.

| Instagram @jorgejaviervazquez

"Tengo un virus que están intentando identificar, supongo que de las vacaciones. Sí, no estoy en mi mejor momento. Por cierto, no bebo desde hace tres meses, gracias por preocuparte por mí", rezaba el texto que no ha dudado en que lo viesen sus miles de seguidores.

Veremos si el comunicador catalán ofrece algún detalle más de su maltrecho estado de salud esta noche en el Deluxe. Por lo pronto, esta tarde no le veremos al frente de Sálvame. Eso sí, lo más probable es que no falte a la cita con el espacio en prime time de La Fábrica de la Tele.

El caso es que sabiendo lo que le ocurre a Jorge, está claro que le ha mirado un tuerto. Y es que ya son muchos los percances de salud que ha tenido que padecer en los últimos tiempos. Una mala racha que si no cesa, podría acabar minando la moral del conductor de Sálvame.