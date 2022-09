Jorge Javier Vázquez, mudo al ver la audiencia que ha conseguido con su dura confesión

Jorge Javier Vázquez ha regresado a Sálvame con ganas de dar lo mejor de él después de estar un mes y medio fuera de España. Los espectadores le echaban de menos, pero no lo suficiente como para hacer que su programa fuera el más visto de la tarde. Mediaset está atravesando una crisis y el catalán es el único que puede sanear la situación, pero será a largo plazo.

Jorge Javier Vázquez ha descubierto que Pasapalabra, el espacio de la competencia, se ha llevado el famoso minuto de oro. Esto quiere decir que el concurso de Roberto Leal ha acaparado una gran cuota de pantalla y ha dejado sin nada a sus rivales. El de Badalona ha ofrecido una exclusiva de carácter nacional, pero la noticia no ha causado la repercusión esperada.

Jorge Javier, al leer las audiencias, ha confirmado lo que llevaba un tiempo sospechando: la productora La Fábrica de la Tele necesita ayuda. Telecinco ha hecho una media de 11.9% y este fracaso está condicionado por los resultados que ofrece Sálvame. Hace unos años alcanzaba una cuota superior al 18%, pero estos datos forman parte del pasado y no han vuelto a darse.

Jorge Javier ha hecho una confesión bastante dura y las redes sociales no han tardado en hacerse eco de sus declaraciones. Los expertos pensaban que el comunicador había vuelto a hacer magia, pero todo ha resultado ser un breve espejismo. El impacto en Twitter no se ha reflejado en los datos de audiencia, que siguen siendo igual de débiles.

Vázquez está acostumbrado al éxito, de hecho es el único que puede hacer que La Fábrica de la Tele recupere lo que ha perdido. Son muchos los famosos que están en contra de la empresa, como por ejemplo Alba Carrillo o Antonio David Flores. Cada vez tienen más fuerza y han empezado una campaña para desprestigiar todo lo que venga de ellos.

Jorge Javier Vázquez ha desvelado cómo se siente

Jorge Javier tiene por costumbre dejar su vida privada al margen del foco mediático, por eso ha sorprendido tanto su último plan. En un intento de acaparar la atención del público ha confesado que ha atravesado por una pequeña depresión, pero no ha sido suficiente. Los espectadores han comentado el programa en Twitter, lo que ha hecho que muchos los sigan por ahí.

Roberto Leal ha vuelto a ganar a Telecinco y ha demostrado que Sálvame necesita hacer cambios de forma urgente. Los directores del programa han contratado a una nueva colaboradora, pero todo hace pensar que no encontrará su hueco nunca. Estamos hablando de La Prohibida, una artista LTGBI que no guarda demasiada relación con el público adulto del programa.

Vázquez ha puesto toda la carne en el asador, se ha abierto como nunca y ha intentado que los espectadores se queden pegados. “Estaba entrando en una espiral autodestructiva y notaba que por ahí no podría continuar, que la vida no podía ser eso. No me sentía mayor, me sentía viejo y llevo un año sin salir de casa, sin tener relación y sin tener ganas de relacionarme”.

Jorge Javier Vázquez asume que Antena 3 ha ganado

Jorge Javier seguirá luchando, de hecho es el único que está preparado para hacerlo, pero se ha quedado mucho al asumir la derrota. Antena 3 ha tenido una media de 15%, tres puntos más que Telecinco, y la tendencia parece no cambiar nunca. Es cierto que el regreso del catalán ha generado interés, pero necesitan mantenerse en la misma línea.

Vázquez está cansado de escuchar siempre lo mismo y ha dejado claro algo: no piensa abandonar la pequeña pantalla. Es un maestro, un referente para las nuevas generaciones y todavía hay muchos que quieren seguir viéndole. Es cierto que tiene rivales, pero todas las estrellas han tenido que enfrentarse a leyendas negras.