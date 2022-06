Jorge Javier Vázquez anuncia su problema de salud y decide dejarlo todo

Jorge Javier Vázquez ha dado una serie de pasos que nadie ha comprendido y los rumores se han hecho esperar, sobre todo en las redes. Un conocido youtuber llamado Juanjo hizo saltar las alarmas al resaltar que el presentador había desaparecido de Sálvame de forma repentina. Lo cierto es que ha estado unos días ausente y ese no es el único compromiso profesional que ha dejado sin resolver.

Jorge Javier Vázquez escribe un blog en la revista Lecturas, espacio que se titula Vidas Propias y que tiene mucho tirón entre la audiencia. Sin embargo, la semana pasada no publicó nada nuevo y justo coincidió con su misteriosa desaparición de Sálvame. Es posible que haya tenido un percance, pero no ha comentado nada al respecto para no alimentar ciertos rumores.

Jorge Javier, haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, contó por qué se había ausentado de Sálvame el pasado 7 de junio. El periódico El Mundo se ha hecho eco de esta noticia, pues es un suceso sorprendente: el catalán tuvo un problema de salud. Quería empezar la semana con fuerza y acudió a los estudios de Telecinco, pero no se encontró con fuerza y se marchó.

Jorge Javier empezó presentando el espacio televisivo junto a su compañera Adela González y de un momento a otro le dejó sola. Más tarde explicó el motivo para que el público no empezara a especular ni a difundir teorías que dañaran su reputación. “Me ha dado un bajón de azúcar y he tenido que coger un poco de chocolate, me lo ha traído Adela”.

El comunicador conoce mejor que nadie cómo funciona el negocio del espectáculo, de hecho él es un maestro y ha creado escuela. El diario El Mundo ha recogido este problema de salud, pero es pronto para crear un escándalo porque la situación está controlada. Jorge no se sintió bien y lo dejó todo, aunque enseguida recuperó sus energías y regresó al plató.

Jorge Javier Vázquez ha empezado una nueva relación

Jorge Javier es conocido como “el dueño del cortijo” porque lleva 12 años siendo el rey de un programa de máxima audiencia. El problema es que sus responsables han hecho una serie de cambios y él ha salido perjudicado, pues debe compartir protagonismo. Ahora presenta al lado de Adela González y lo cierto es que han empezado una relación muy especial.

El catalán tiene fama de ser un hombre altivo, pero los rumores no se corresponden con la realidad. Todos los que han trabajado con él tienen un buen recuerdo, a pesar de que la prensa haya intentado crear conflictos. Sí es cierto es que con Paz Padilla nunca llegó a tener buena conexión, pero con su nueva compañera no le ha sucedido lo mismo.

Adela González no tardó en llevarle un dulce a su nuevo amigo cuando se enteró de que estaba sufriendo “un bajón de azúcar”. Gracias a ella pudo continuar el programa, pero todavía hay muchas dudas que siguen generando controversia. Nadie sabe por qué la semana pasada no cumplió con sus obligaciones laborales, aunque es posible que no sea por un motivo preocupante.

Jorge Javier Vázquez se sincera: “Sienta muy bien”

Jorge Javier, según informan en El Mundo, se recuperó después de tomar algo de chocolate y todo fue gracias a la generosidad de Adela. “Sienta muy bien”, le comentó el presentador a Cristina Soria, la psicóloga oficial del programa. Este asunto ya está resuelto, pero ahora hay sobre la mesa un conflicto más importante: el público ha tomado partido.

El presentador lo dejó todo por un momento y le entregó el mando de Sálvame a Adela González. Ella se desenvuelve con mucha soltura y los espectadores piden que cada vez tenga más protagonismo. Ha conectado muy bien con la audiencia y está consiguiendo recuperar la audiencia que había perdido el programa.