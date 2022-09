Jorge Javier cuenta el motivo real de la ruptura de Tamara Falcó y habrá polémica

Tamara Falcó se ha quedado sin palabras al conocer la opinión que Jorge Javier Vázquez tiene acerca de su reciente ruptura con Íñigo Onieva. Y es que el presentador de Telecinco cree haber dado con la clave de esta mediática separación.

No hay ninguna duda de que la Marquesa de Griñón se ha convertido en una de las protagonistas indiscutibles de la prensa social de nuestro país. Después de que saliera a la luz la última infidelidad del empresario de la noche, no hay ni un solo día que no se hable de ello.

El pasado jueves, 22 de septiembre, Tamara Falcó anunció a través de sus redes sociales que, después de dos años de relación, su novio había decidido comprarle un anillo de compromiso.

Pero la felicidad le duró poco a la pareja. Y es que, tan solo unas horas después de hacer público su compromiso, salieron a la luz unas imágenes de Íñigo besando a una mujer durante un festival de música celebrado en el desierto de Nevada, Estados Unidos.

Como era de esperar, Tamara Falcó ha decidido romper definitivamente su relación con el empresario y ha regresado al hogar familiar. Ahora, y con este tema de plena actualidad, Jorge Javier Vázquez ha querido compartir sus reflexiones acerca de la ruptura del momento.

Tamara Falcó sabe que lleva razón

Tamara Falcó se ha quedado sin palabras al leer las últimas reflexiones que Jorge Javier ha compartido en su blog de Lecturas, Vidas propias, acerca de su sonada ruptura con Íñigo Onieva.

Y es que solo el titular ya es suficiente para que la polémica esté servida. "Preysler ya se dio cuenta de que Íñigo llevaría a Tamara por la calle de la amargura". Nada más comenzar, el presentador de Telecinco quiso recordar que, ya en el mes de enero, él predijo lo que iba a suceder.

"Ya lo advertí en estas mismas páginas, coincidiendo con la fiesta del cuarenta aniversario de Tamara Falcó, que la pareja iba a acabar muy mal y que Íñigo tenía pinta de haber salido la noche anterior".

"De hecho, Íñigo siempre tiene la pinta de haber salido la noche anterior y Tamara Falcó de acabar de hacerse un drenaje linfático en la cara. Los ojos de Íñigo delatan marcha y los de Tamara que acaba de ver a la Virgen. Y esa disparidad no hay amor que lo soporte", aseguró a continuación.

El escritor advirtió a sus lectores que, cuando salga este blog publicado, "no sabe en qué punto estará la relación". Aunque sospecha que estará "rota", ya que considera que 'la reina de corazones' sabe perfectamente cómo es su ya exyerno.

"Supongo que mamá Preysler le habrá cantado las cuarenta a su hija sobre Íñigo. Porque mamá Preysler, que tiene mucho mundo, se dio cuenta desde el principio de que el alocado empresario de la noche iba a llevar a su hija por la calle de la amargura más pronto que tarde".

El periodista tiene claro que una de las cosas que más le duele a Onieva es haberse "quedado a las puertas de entrar en una familia que, en otro tiempo, era una pieza fundamental de la sociedad española".

Aunque, a día de hoy, no tiene muy buena opinión acerca de Isabel Preysler y su hija. "En una época en que nos gusta decirnos las cosas a la cara, nos aburre el bienquedismo de Preysler. Tamara habla más y le reímos las gracias, aunque a mí me parece que está quedando cada vez más con el culo al aire".

Para Jorge Javier, las vidas de Tamara Falcó e Íñigo Onieva son totalmente incompatibles y esto es, precisamente, lo que ha acabado con su romance. "No se puede estar en misa, repicando, alternando con un joven que lleva la fiesta en el ADN y juntándote con organizaciones ultracatólicas".