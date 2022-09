Jorge Fernández revela el secreto que solamente conocía su hijo y su novia Nora

Jorge Fernández es uno de los presentadores de televisión más queridos por la audiencia. Tan solo hace falta leer los comentarios en redes sociales para ver el gran cariño que le tienen. Y es que el que fuera míster España lleva muchos años vinculado al programa que cosecha grandes datos de audiencia.

Jorge es todo un apasionado de la vida sana y del ejercicio. A principios de este verano hacía historia al protagonizar la portada de la revista Men’s Health España a sus 50 años. Siendo esta, la portada con un hombre de más de 40 años.

Además reconoció que para él, protagonizar la portada no fue ningún reto. La mayoría de personajes públicos que la protagonizan, lo hacen tras haber estado sometidos a una rutina de entrenamientos y alimentación. Sin embargo con Jorge no fue así:

"Cuando yo estoy bien entreno. Me gusta hacer pesas, windsurf, esquiar, montar en bicicleta... es un poco un estilo de vida. Para esta portada no he hecho nada diferente, ni he comido diferente, ni es un reto".

| Atresmedia

"Me dijeron que sí hacía unas fotos y bueno, así estoy", confesaba el presentador.

"Es cuestión de elegir por parte de cada uno y yo siempre elijo vivir en salud. Para mucha gente es renuncia de muchas cosas y para mí no lo es. Yo no tengo una dieta, unas horas marcadas para ir al gimnasio, un plan de entrenamiento... qué va, yo disfruto con lo que hago", relataba Jorge.

"Es una portada de decir 'he vuelto a ser yo mismo de nuevo y estoy en salud de nuevo".

"Es un renacer de lo que yo he sido siempre' porque estar cuatro años y medio mal cuando tú no eres así", comentaba en Zapeando.

Jorge Fernández, el presentador estrella de Antena 3

Su carrera profesional ha estado vinculada a un sinfín de proyectos, que van mucho más allá de su faceta de presentador. También ha hecho sus pinitos dentro del mundo de la interpretación, en series como 7 vidas o Los Serrano. Hasta incluso llegó a participar en la película Cuerpo de élite.

Pero sin duda la popularidad le ha venido gracias a la televisión. Ha presentado más de 15 programas de televisión en las principales cadenas de nuestro país. Aunque desde hace ya muchos años Atresmedia es su casa, concretamente en Antena 3, donde presenta con gran éxitoLa ruleta de la suerte.

Sin embargo, recientemente, durante uno de los programas del concurso, Fernández revelaba un episodio que le ocurrió debido al programa.

Y es que las audiencias son la vara de medir, que decide si un programa continúa en la parrilla televisiva o no. Y eso fue lo que pasó a Los Simpson, tras más de dos décadas en emisión.

Antena 3 decidía prescindir de los dibujos animados de la televisión. Y esto afectó de manera colateral a Jorge Fernández:

"Los Simpson marcaron una época. Era primero La Ruleta, después Los Simpson y luego los informativos, Sin embargo, eso acabó. Se enfadó mucha gente... quitaron Los Simpson porque el índice de audiencia empezó a bajar y la gente se enfadó con nosotros porque lo cambiaron", relataba Jorge.

Tal fue el punto de enfado de los fanáticos que Jorge llegó a recibir graves insultos, como si la decisión de quitar la serie de dibujos, hubiese sido suya:

"Me escribían a mí personalmente como si yo tuviera la capacidad de decidir si se emitía La Ruleta en vez de Los Simpson".

"Me llegaron a insultar y todo, no os cuento lo que me decían", confesaba Jorge.

Este fue para Jorge uno de los momentos más duros que recuerda, y que nunca había llegado a compartir con la audiencia hasta ahora.

