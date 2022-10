Jorge Fernández llama a su novia Nora y le confirma la mejor noticia del año

No cabe duda de que Jorge Fernández es uno de los presentadores imprescindibles de Antena 3. El modelo conduce uno de los formatos televisivos de más éxito de la cadena y que nunca pasa de moda: La ruleta de la suerte.

Asimismo, aunque empezó su profesión como modelo y más tarde como actor, finalmente se decantó por su faceta como presentador de varios espacios. Todavía en la actualidad, Jorge sigue estando al frente del mismo programa después de 16 años.

Por otro lado, no solo Jorge Fernández puede decir alto y claro que en lo profesional le va a las mil maravillas, sino también en cuanto a su vida personal. Desde el año 2017, Jorge Fernández mantiene una relación sentimental con Nora Aristegui. Y, aunque apenas se tiene información sobre su relación, lo cierto es que todo apunta a que va viento en popa.

Justamente, ahora, en plena buena época, Jorge Fernández acaba de comunicarle a su pareja la excelente noticia que ha recibido.

| Antena 3

Jorge Fernández, feliz tras su buena racha en televisión

Sin duda alguna, Jorge Fernández es una de las caras estrella de Antena 3. Y es que lleva ejerciendo de presentador de uno de los programas más exitosos de la cadena, La ruleta de la suerte, desde 2006.

No es de extrañar la verdad que sea así porque el formato sigue consiguiendo día tras día altas cifras de audiencia, que sitúan al espacio como líder de su franja horaria. De hecho, es costumbre que en pleno verano los programas no alcancen buenas cifras, pero, en el caso del formato conducido por el modelo, acabó sucediendo todo lo contrario.

Asimismo, tal y como anunció el actor vía redes sociales, en esta época estival, el formato consiguió muy buenos números. "Pocas veces habíamos empezado la temporada de verano en @laruletadelasuerte con tan buena audiencia. Está siendo, creo, el mejor arranque que hemos tenido en 16 años con programas de verano", escribía Jorge.

Sin embargo, ahora, con la nueva temporada de La ruleta de la suerte a tope, parece ser que el espacio, una vez más, ha encandilado a los telespectadores. Y es que el formato arrasó el pasado domingo, 2 de octubre, con un 14,7% de audiencia.

No solo Jorge Fernández ha recibido esta buena noticia, sino que también ha descubierto que su programa lleva siendo líder de forma consecutiva un total de 33 fines de semana. Por lo que el mítico formato es, sin duda, uno de los espacios más vistos de la pequeña pantalla.

Mientras que La ruleta de la suerte es de lo más visto de la semana, por su parte, Telecinco, cada vez más tiene que hacer frente a la mala audiencia. Y es que su cadena rival cuenta con una envidiable parrilla en la que no faltan programas de la talla del de Jorge Fernández.

| Europa Press

Jorge Fernández la lía con un comentario sobre Rafa Nadal

Eso sí, en medio de esta buena racha que está atravesando Jorge Fernández, ahora, el presentador se encuentra en el ojo del huracán por un polémico comentario que ha escrito.

Hace unas semanas, una imagen de Rafa Nadal y Roger Federer cogidos de la mano y rotos de la emoción se hacía viral en redes sociales. Como era de esperar, muchos usuarios quisieron dar su opinión sobre el momento, entre ellos, Alberto Garzón.

"Este momento de dos deportistas varones de éxito, con millones de fans en todo el mundo, contribuye a combatir los estereotipos más tóxicos de la masculinidad. Estos gestos públicos son símbolos enormemente poderosos", escribía.

A lo que Jorge Fernández no dudó en contestarle lo siguiente. "Estos símbolos han existido, existen y existirán siempre en el mundo del deporte, que veo que TAMPOCO conoce. Todos los que nos hemos dedicado a hacer deporte nos hemos abrazado, querido y llorado en muchos momentos", decía.

"Politizar e incluso sexualizar este momento es patético", zanjaba contundente. No obstante, su mensaje rápidamente recibió miles de críticas, por lo que Jorge Fernández no tuvo más remedio que pedir disculpas públicamente.

"Soy consciente de que he generado polémica y crispación. Eso no va conmigo y no me gusta nada. Pido perdón a todas las personas ofendidas", decía.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón